18+
18+
РЕКЛАМА

Сибиряки открыли более 12 тыс. новых бизнесов с помощью Сбера

Бизнес, Город, Томские новости, Экономика и финансы, сбербанк томск новости интересное открыть свой бизнес открыть ип дистанционно Сибиряки открыли более 12 тыс. новых бизнесов с помощью Сбера

В первые 10 месяцев 2024 года в Сибири по упрощенной схеме было открыто больше 12 тысяч новых бизнесов. Такое число ИП и ООО было зарегистрировано в регионах присутствия Сибирского банка Сбербанка с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.

Как сообщает пресс-служба организации, в числе лидеров по количеству новых бизнесов — Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края — больше половины всех регистраций на троих. Еще треть регистраций пришлась на Омскую, Кемеровскую и Томскую области. А почти 10% новых бизнесов было открыто в Тыве.

Чаще всего сибиряки открывают предприятия розничной торговли, в том числе ориентированные на работу через маркетплейсы. Также в числе самых популярных видов деятельности — логистика, строительство, услуги парикмахерских, общепит, деятельность рекламных агентств, разработки программного обеспечения, СТО, торговля одеждой и производство электромонтажных работ.

По словам председателя Сибирского банка Сбер Дмитрия Солнцева, сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета позволяет открыть ИП и ООО за один визит, либо полностью удаленно, без оплаты госпошлины, необходимости посещать госучреждения и взаимодействовать с нотариусами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В День народного единства запустят дополнительный рейс поезда Томск — Новосибирск

31 октября 2024
Томские новости

«Томскнефть» обеспечила оборудованием региональные филиалы политехнического техникума

6 ноября 2024
Томские новости

Московское ООО намерено взыскать 25 млн руб. с томского областного ДРСУ

8 ноября 2024
Томские новости

В Томской области ожидается потепление

16 ноября 2024
Томские новости

В Томске расширят кладбище в Сосновом бору за 1,7 млн рублей

18 ноября 2024
Томские новости

В Томске впервые выступит популярный трубач из Франции

2 ноября 2024
Томские новости

В Томске починили качели на ул. Жуковского

6 ноября 2024
Томские новости

Томичей предупреждают о перекрытии участка ул. Континентальная

29 октября 2024
Томские новости

Депутаты гордумы запретили снос ценных домов в историческом центре Томска

5 ноября 2024