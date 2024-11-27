Сибиряки открыли более 12 тыс. новых бизнесов с помощью Сбера

27 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В первые 10 месяцев 2024 года в Сибири по упрощенной схеме было открыто больше 12 тысяч новых бизнесов. Такое число ИП и ООО было зарегистрировано в регионах присутствия Сибирского банка Сбербанка с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.

Как сообщает пресс-служба организации, в числе лидеров по количеству новых бизнесов — Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края — больше половины всех регистраций на троих. Еще треть регистраций пришлась на Омскую, Кемеровскую и Томскую области. А почти 10% новых бизнесов было открыто в Тыве.

Чаще всего сибиряки открывают предприятия розничной торговли, в том числе ориентированные на работу через маркетплейсы. Также в числе самых популярных видов деятельности — логистика, строительство, услуги парикмахерских, общепит, деятельность рекламных агентств, разработки программного обеспечения, СТО, торговля одеждой и производство электромонтажных работ.

По словам председателя Сибирского банка Сбер Дмитрия Солнцева, сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета позволяет открыть ИП и ООО за один визит, либо полностью удаленно, без оплаты госпошлины, необходимости посещать госучреждения и взаимодействовать с нотариусами.

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