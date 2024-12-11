«С любовью, Деду Морозу». В томском Доме искусств открылась новогодняя выставка

11 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском областном Доме искусств работает выставка томского коллекционера и реставратора Лидии Цайзер-Бондаревой «С любовью, Деду Морозу». В экспозицию вошли игрушки из картона, стекляруса, папье-маше, редкие фонарики из фольги, хлопушки и серпантин, флажки и маски.

Основу коллекции составляют подставочные Деды Морозы. «Веселые и грозные, величественные и наивные, отреставрированные профессиональными и заботливыми руками Лидии», — рассказывают организаторы.

Выставка работает до 14 января по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный.

Большое интервью о коллекции Лидия Цайзер-Бондарева читайте по ссылке≫

Фото: Савелий Петрушев

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