18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам расскажут, как создаются научно-художественные лаборатории в музеях

Город, Культура в Томске, Томские новости, мероприятия лекции куда сходить интересные новости Томска афиша бесплатные мероприятия Томичам расскажут, как создаются научно-художественные лаборатории в музеях

В воскресенье, 1 декабря, в Томске пройдет лекция искусствоведа, куратора, руководителя Северо-Западного филиала Пушкинского музея в Санкт-Петербурге Дарьи Болдыревой. Она расскажет о создании научно-художественных лабораторий.

Как сообщают организаторы, на встрече томичи узнают, как и для кого создаются подобные проекты, каким могут быть результаты их работы и как в них могут поучаствовать обычные горожане. В качестве примеров спикер представит три реализованных лаборатории: «Природа в городе», «Река» и «Подземные реки»

Мероприятие пройдет 1 декабря в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Начало в 13.00, вход свободный по предварительной регистрации.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Суд прекратил дело о банкротстве томского областного ДРСУ, инициированное банком «Уралсиб»

13 ноября 2024
Томские новости

Томские ученые открыли семейство бактерий, способных дышать «тёмным» кислородом

29 октября 2024
Рассказано

Дом врачей. Как томичка переехала в квартиру профессоров Ходкевичей на Белинского, 27а

15 ноября 2024
Краеведение

Казенный дом среди сосен. Что расскажет здание Томской психолечебницы о своем прошлом?

22 ноября 2024
Томские новости

Дом бизнес-класса построят в историческом районе Томска

8 ноября 2024
Город

Анатомия Томска. Не только тополя

30 октября 2024
Томские новости

Суд обязал собственников пяти надземных переходов в Томске снести их

26 ноября 2024
Томские новости

Томский театр «2+КУ» с аншлагом открылся после ремонта

5 ноября 2024
Томские новости

Жители более 3,9 тыс. домов останутся без воды из-за аварии на водопроводе в Томске

6 ноября 2024