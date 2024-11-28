Томичам расскажут, как создаются научно-художественные лаборатории в музеях

В воскресенье, 1 декабря, в Томске пройдет лекция искусствоведа, куратора, руководителя Северо-Западного филиала Пушкинского музея в Санкт-Петербурге Дарьи Болдыревой. Она расскажет о создании научно-художественных лабораторий.

Как сообщают организаторы, на встрече томичи узнают, как и для кого создаются подобные проекты, каким могут быть результаты их работы и как в них могут поучаствовать обычные горожане. В качестве примеров спикер представит три реализованных лаборатории: «Природа в городе», «Река» и «Подземные реки»

Мероприятие пройдет 1 декабря в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Начало в 13.00, вход свободный по предварительной регистрации.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».