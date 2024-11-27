Эксперты Балтийского филиала Пушкинского музея проведут лекции в Томске

В пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, в Томске пройдут лекции руководителей Балтийского филиала Пушкинского музея Елены Цветаевой и Евгения Уманского. Мероприятия состоятся в рамках просветительской программы сибирского филиала, сообщают организаторы.

Куратор, руководитель Балтийского филиала Пушкинского музея Елена Цветаева расскажет о водной стихии в работах художников. Свою лекцию она построит вокруг конкретных примеров проектов, реализованных Балтийским филиалом Пушкинского музея.

«Эпиграфом сообщения станет графическая работа Каспара Давида Фридриха (1771–1840) „Двое мужчин на берегу моря“ (1830–1835 гг.) из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, так как творчество художника связано с островом Рюген в Балтийском море. Двое — похожие, будто взаимные отражения, — стоят на границе земли и воды, наблюдая то ли восход, то ли закат солнца. Сумерки могут сгуститься или рассеяться, опечалится или обрадуется наблюдатель — покажет время. Будущее открыто, и возможны оба его варианта, тем более что наблюдателей двое: человек и его альтер-эго. Грань между ними ничтожна», — рассказывают организаторы.

На встрече спикер расскажет о мотивах пограничного состояния, двойственности, неопределённости, меланхолии, ожидания и надеждах, которые объединяют произведения этих художников.

Известный художник, заместитель руководителя Балтийского филиала Пушкинского музея Евгений Уманский выступит с лекцией в субботу, 30 ноября. Он расскажет о том, как представлять современное медиаискусство в классическом музее.

Евгений принял участие в десятках российских и международных выставочных проектов. В рамках встречи он поделится собственным опытом и разберет примеры реализованных проектов художников.

Обе лекции пройдут в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Встреча с Еленой Цветаевой состоится 29 ноября в 18.30. Лекция Евгения Уманского стартует в 13.00.

Вход свободный. По предварительной регистрации.

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«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Томском государственном университете. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

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