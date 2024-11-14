Арбитражный суд отказал мэрии Томска в признании здания на Гагарина, 18 самостроем

14 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области отказал администрации города в иске к ООО «ХПФ «Луч» о признании самовольной постройкой здание по адресу ул. Гагарина, 18 и обязании приведения его в соответствие с установленными требованиями. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Иск был принят в июле 2023 года. Ответчик не согласился с требованиями, указав на то, что ведет работы на основании выданных в 2017 и 2021 годах разрешениях на строительство. Позицию истца поддержал Комитет по охране объектов культурного наследия, указав, что государственная историко-культурная экспертиза в отношении спорного объекта не проводилась, раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия не предоставлялся. В свою очередь ответчик утверждал обратное. Его позицию подтверждали сообщения Комитета о том, что запрос о выдаче заключения о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 18 требованиям законодательства направлен в Минкультуры.

По ходатайству истца судом была назначена комплексная судебная строительно-техническая экспертиза, которую проводили Вера Пак, Роман Скулов и Владимир Авдеев. Они выявили превышения максимальной высоты застройки на данной территории. При этом они уточнили, что для их устранения необходимо провести демонтажные работы третьего этажа здания до нормируемых высот, что «однозначно нанесет несоразмерный ущерб зданию».

Эксперт Авдеев подчеркнул, что «нецелесообразно ради выполнения скатной кровли демонтировать значительную часть исследуемого объекта», а также, что «существующая кровля не мешает восприятию объекта культурного наследия в целом». Кроме того, чтобы привести здание в соответствие с параметрами по использованию традиционных материалов придется полностью изменить конструктивные и объемнопланировочные решения. Фактически, провести полный демонтаж строения.

Также по результатам исследования установлено, что здание на Гагарина, 18 является элементом преемственного развития традиционных градостроительных характеристик, компенсационной застройки и соответствует сложившейся окружающей исторической застройке, применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровню детализации, композиционно-пространственным типам усадебной застройки в данном районе, границах зоны охраны объектов культурного наследия ЗРР 1-27.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение отказать в иске, исходя из того, что работы проводились ответчиком на основании выданных разрешений, на собственном земельном участке. А выявленные несоответствия, согласно выводам экспертов, не являются существенными, объект композиционно вписывается в окружающую застройку и не является дисгармоничным.

Напомним, история со строительством здания на Гагарина, 18, где ранее располагались художественные мастерские ООО «ХПФ «Луч», началась в 2014 году, когда было выдано соответствующее разрешение. В 2016 году были выявлены нарушения. С тех пор профильные ведомства и общественность не раз обращали внимание на ситуацию вокруг строительства здания.

ООО «ХПФ «Луч» руководит известный томский архитектор Игорь Терлецкий. На сайте основанной им компании Terlezki House говорится, что сегодня собственные производственные площади предприятия составляют 7 000 кв.м., оно специализируется на «бизнес, премиум и люкс сегментах», изготавливая на заказ мебель из дерева, предметы интерьера, стеновые панели, скульптуры и т.д.

Среди работ компании — проекты для Администрации Томской области, Администрации Республики Бурятия в Улан-Удэ, Администрации Кемеровской области, театр «Версия» в Томске, областной и кассационный суды в Кемерово и др. проекты, а также частные интерьеры.

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