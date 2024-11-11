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Двое пострадавших в инциденте с вертолетом в Томской области находятся в тяжелом состоянии

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Двое мужчин, получившие травмы в результате инцидента с вертолетом МИ-8МТВ1 на одном из месторождений в Парабельском районе Томской области, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает телеграм-канал «Область здоровья», после случившегося троих пострадавших бортом санавиации доставили в Колпашевскую районную больницу. Двое поступили в крайне тяжелом состоянии, один в средней степени тяжести. 60-летний житель Красноярского края и 45 летний северчанин были экстренно прооперированы. Еще один пострадавший — 47-летний томич — был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы в средней степени тяжести.

В воскресенье консилиумом врачей было принято важное решение о транспортировке двух самых тяжелых пациентов бортом санавиации в реанимационное отделение ТОКБ.

Сейчас состояние самого взрослого пострадавшего оценивается как тяжелое стабильное, он находится на ИВЛ, состояние пациента 45-ти лет — как тяжелое с положительной динамикой. Оба находятся в отделении анестезиологии-реанимации ТОКБ. Наблюдение за ними ведется круглосуточно. Состояние пациента, оставшегося в Колпашевской районной больнице, ближе к удовлетворительному.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, на посадочной площадке одного из месторождений произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека.

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