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Три человека пострадали в инциденте с вертолетом в Томской области

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Сегодня, 8 ноября, в Парабельском районе Томской области при подготовке к взлету вертолета пострадали три человека, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел на посадочной площадке одного из месторождений после окончания разгрузки вертолёта МИ-8МТВ1.

— Произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека. В настоящий момент пострадавшие направлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Следователи Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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