18+
18+
РЕКЛАМА

Дом бизнес-класса построят в историческом районе Томска

Город, Томские новости, строительство проект интересные новости Томска городская среда защита архитектура Дом бизнес-класса построят в историческом районе Томска

Шестиэтажный жилой комплекс бизнес-класса построят в исторической части Томска по ул. Карташова, 13а.

Как сообщает телеграм-канал союза строителей Томской области, здание возведет специализированный застройщик «Карташовское». Под финансирование проекта в одном из коммерческих банков выделена кредитная линия в 400 млн рублей.

Проектом предусмотрен ввод в строй 19 квартир свободной планировки, подземного паркинга на 25 машиномест и помещений общественного назначения, размещенных на первом этаже.

Предполагается, что здание будет введено в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.

Напомним, о строительстве шестиэтажного дома с подземной парковкой в историческом районе Томска Елань стало известно в августе 2022 года. Заказчиком проектно-сметной документации выступило ООО «Карташовское». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями организации числятся Павел Трифонов и Валерий Мальцев. Разработчик ПСД ООО — «Архитектурное ателье» (директор Олег Лещинер).

Эксперты по историческому центру отмечали, что возведение здания в непосредственной близости от нескольких объектов культурного наследия негативно скажется на внешнем виде исторического и туристического района Елань. Тем не менее, проект получил все необходимые разрешения.

— В плане градостроительном — «добивание» и без того пострадавшего фрагмента старинной улицы. В плане туристическом — гости города туда вряд ли пойдут. Ведь они приезжают в Томск прикоснуться к подлинной старине, а не любоваться уродливыми работами архитектора Лещинера (он причастен и к новому дому). Не стану подробно разъяснять архитектурные качества проекта — любой человек, обладающий хотя бы зачатками вкуса и чуткости к сложившейся городской среде, увидит его недостатки. Он неплохо смотрелся бы в районе Иркутского тракта, но столь грубое вторжение застройщика в историческую ткань города нуждается в немедленном исправлении, — отмечал в комментарии «Томскому Обзору» в конце августа 2022 года искусствовед, сотрудник музея «Профессорская квартира» Иван Атапин.

Напомним, Елань — один из исторических районов в центре Томска. Он начал активно застраиваться к концу XIX века, после начала строительства первых томских университетов. В Елани располагается множество памятников, в том числе деревянной и каменной архитектуры. Именно поэтому этот район традиционно привлекает большинство туристов, которые приезжают в Томск.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 10 000 томичей наблюдают за придомовой территорией при помощи камер «Ростелекома»

23 октября 2024
Томские новости

Томская ОЭЗ пополнилась разработчиком софта

20 октября 2024
Рассказано

Рыбоведение. Как осетру выплыть из Красной книги

29 октября 2024
Томские новости

Бенефициара томского завода оштрафовали на миллион рублей за сокрытие налогов

23 октября 2024
Томские новости

Участок пер. Нечевский перекроют на три недели в Томске

2 ноября 2024
Томские новости

Крупный пожар на складе овощей и фруктов произошел в Томске

15 октября 2024
Томские новости

В Томске починили качели на ул. Жуковского

6 ноября 2024
Город

Анатомия Томска. Не только тополя

30 октября 2024
Томские новости

Только одна заявка поступила на конкурс по выбору томского регоператора

6 ноября 2024