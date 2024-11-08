Дом бизнес-класса построят в историческом районе Томска

8 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Шестиэтажный жилой комплекс бизнес-класса построят в исторической части Томска по ул. Карташова, 13а.

Как сообщает телеграм-канал союза строителей Томской области, здание возведет специализированный застройщик «Карташовское». Под финансирование проекта в одном из коммерческих банков выделена кредитная линия в 400 млн рублей.

Проектом предусмотрен ввод в строй 19 квартир свободной планировки, подземного паркинга на 25 машиномест и помещений общественного назначения, размещенных на первом этаже.

Предполагается, что здание будет введено в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.

Напомним, о строительстве шестиэтажного дома с подземной парковкой в историческом районе Томска Елань стало известно в августе 2022 года. Заказчиком проектно-сметной документации выступило ООО «Карташовское». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями организации числятся Павел Трифонов и Валерий Мальцев. Разработчик ПСД ООО — «Архитектурное ателье» (директор Олег Лещинер).

Эксперты по историческому центру отмечали, что возведение здания в непосредственной близости от нескольких объектов культурного наследия негативно скажется на внешнем виде исторического и туристического района Елань. Тем не менее, проект получил все необходимые разрешения.

— В плане градостроительном — «добивание» и без того пострадавшего фрагмента старинной улицы. В плане туристическом — гости города туда вряд ли пойдут. Ведь они приезжают в Томск прикоснуться к подлинной старине, а не любоваться уродливыми работами архитектора Лещинера (он причастен и к новому дому). Не стану подробно разъяснять архитектурные качества проекта — любой человек, обладающий хотя бы зачатками вкуса и чуткости к сложившейся городской среде, увидит его недостатки. Он неплохо смотрелся бы в районе Иркутского тракта, но столь грубое вторжение застройщика в историческую ткань города нуждается в немедленном исправлении, — отмечал в комментарии «Томскому Обзору» в конце августа 2022 года искусствовед, сотрудник музея «Профессорская квартира» Иван Атапин.

Напомним, Елань — один из исторических районов в центре Томска. Он начал активно застраиваться к концу XIX века, после начала строительства первых томских университетов. В Елани располагается множество памятников, в том числе деревянной и каменной архитектуры. Именно поэтому этот район традиционно привлекает большинство туристов, которые приезжают в Томск.

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