В томской Елани планируют построить многоэтажку

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

В историческом районе Томска Елань собираются построить шестиэтажный жилой дом с подземной парковкой. Соответствующие документы размещены на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Заказчиком ПСД выступило ООО «Карташовское». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями организации числятся Павел Трифонов и Валерий Мальцев. Разработчик ПСД ООО — «Архитектурное ателье» (директор Олег Лещинер).

Скриншот из проектно-сметной документации heritage.tomsk.gov.ru

Предполагается, что здание будет располагаться на участке по адресу ул. Карташова, 13а. Согласно представленной проектно-сметной документации, проведенные здесь археологические полевые работы позволяют сделать вывод об отсутствии необходимости проведения «специальных мероприятий по охране объектов культурного наследия». Также в документе говорится, что, согласно анализу визуального восприятия исторической застройки с основных видовых точек на улицах Карташова, Белинского и Кузнецова можно сделать, вывод «что проектируемый объект не будет влиять на визуальное восприятие» расположенных рядом объектов культурного наследия. Уточняется, что проектируемое здание будет «восприниматься локально — вдоль улицы Карташова».

Согласно документу, на земельном участке, где будут вестись земляные и строительные работы, «отсутствуют объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия и ценные градоформирующие объекты». При проектировании здания были «учтены градостроительные регламенты». Отмечается, что строительство объекта не окажет прямого или косвенного негативного воздействия на располагающиеся рядом объекты культурного наследия.

Также в представленной документации имеется постановление администрации Томска от 18 октября 2018 года, предоставляющее разрешение застройщику на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Речь идет об ограничениях минимального отступа от границ земельных участков, разрывов между стенами зданий без окон из жилых комнат, максимальном проценте застройки и минимальным расстоянием между жилыми общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий.

«Абсурдность и показательность ситуации на ул. Карташова в том, что она разворачивается на фоне напряженного обсуждения статуса „исторического поселения“ Томска, — отмечает искусствовед, сотрудник музея „Профессорская квартира“ Иван Атапин. — Но о каком статусе может идти речь, если в самом центре города, на месте сожжённых образцов деревянного зодчества планируется построить громадный шестиэтажный дом?»

Он также отмечает, что несмотря на то, что с точки зрения экспертизы всё корректно — новое здание граничит аж с несколькими объектами культурного наследия, но в охранную зону как бы не попадает — последствия его возведения будут печальны.

Условное обозначение будущей многоэтажки heritage.tomsk.gov.ru

Усадьба на Карташова рядом с будущей стройкой, фото добавлено 12 мая 2009 Фото: ru09.ru

Вид на будущую стройку, фото добавлено 15 июня 2008 Фото: ru09.ru

«В плане градостроительном — „добивание“ и без того пострадавшего фрагмента старинной улицы. В плане туристическом — гости города туда вряд ли пойдут. Ведь они приезжают в Томск прикоснуться к подлинной старине, а не любоваться уродливыми работами архитектора Лещинера (он причастен и к новому дому). Не стану подробно разъяснять архитектурные качества проекта — любой человек, обладающий хотя бы зачатками вкуса и чуткости к сложившейся городской среде, увидит его недостатки. Он неплохо смотрелся бы в районе Иркутского тракта, но столь грубое вторжение застройщика в историческую ткань города нуждается в немедленном исправлении. Официальная позиция охранных структур пока непонятна, поэтому вся надежда на общественность», — отметил Иван Атапин.

Напомним, ранее врио губернатора Томской области Владимир Мазур, описывая контуры стратегии развития региона, отметил среди приоритетов уход от точечной застройки и реализация в регионе и областном центре прозрачной градостроительной политики. Также врио губернатора отметил важность сохранения исторического облика центра Томска.

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