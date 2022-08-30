Врио губернатора представил контуры обновленной стратегии развития Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 30 августа, на собрании Законодательной Думы Томской области врио губернатора Владимир Мазур представил депутатам контуры обновленной программы развития региона. В её основе пять стратегических приоритетов — от развития человеческого капитала и повышение качества жизни до повышения эффективности управления и цифровой трансформации.

«Эта программа носит не партийный, а надпартийный характер, потому что речь идет о развитии всего региона. По разным каналам мы получили свыше 7 тыс. предложений в план её мероприятий. Я поставил задачу перед финансово-экономическим блоком администрации Томской области провести ранжирование мероприятий по приоритетам, стоимости и срокам их выполнения», — рассказал Владимир Мазур.

Один из главных приоритетов обновленной программы — развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Он включает развитие образования, социальной сферы, здравоохранения и городской среды, молодежной политики, спорта, культуры и туризма.

«Наука и образование наше главное конкурентное преимущество. В наших университетах учится молодежь из 78 регионов России и 194 стран. Если хотим остаться лидерами, то нам нужно и дальше повышать качество образования на всех уровнях — от дошкольного до высшего», — отметил Владимир Мазур, уточнив, что флагманским проектом здесь станет Большой университет Томска и строительство Межуниверситетского кампуса.

Также обновленная стратегия включает строительство 10 детсадов, 16 школ и капремонт в еще 118. Среди задач в социальной сфере — повышение зарплат бюджетников, выделение участков многодетным семьям, предоставление жилья сиротам, поддержка инвалидов и забота о ветеранах. Также в стратегии делается упор на систему здравоохранения с целью создания современной медицинской системы, нацеленной на снижение смертности. Ключевая задача — строительство областной многопрофильной детской больницы, строительство поликлиник в новых микрорайонах Томска, расширение первичного звена микрорайона Радонежский, Спичфабрики и других. До 2025 года планируется проведение капремонта 13 медучреждений.

Стратегия включает и развитие городской среды. В частности речь идет о других стандартах качества благоустройства, транспорта, мест для отдыха и занятий спортом.

«Томск не может и дальше жить в стагнации и ему необходимо интенсивное развитие. Томичи должны чувствовать внимание и деятельную поддержку власти. Пришло время отдать долги городу, который долгое время находился на обочине областной и федеральной власти. Жители области должны жить в комфортной среде, с уютными дворами и городскими пространствами», — отметил Владимир Мазур.

Среди приоритетов также комплексное развитие территории, уход от точечной застройки и реализация в регионе и областном центре прозрачной градостроительной политики. Врио губернатора отметил важность сохранения исторического облика центра Томска и развития набережных Томи и Ушайки.

«Хорошо там, где созданы комфортные условия. Из комфортного города не будут уезжать люди. Конечно, университетский Томск создавался как город, готовящий кадры для всей страны, но нам нужно удержать лучших выпускников. Для этого необходима удобная современная среда для комфортной и интересной жизни. А это креативные общественные пространства, развитие событийного туризма, создание доступной инфраструктуры для занятия спортом», — считает Владимир Мазур.

Второй приоритет стратегии — экономический. Так, Томск должен играть ключевую роль в достижении экономического суверенитета страны, стать лидером по созданию и внедрению технологических решений. Для этого в регионе предстоит реализовать 11 инвестпроектов на общим объемом инвестиций более 43 млрд рублей. В планах также создание 10 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест и повышение зарплаты в полтора раза. Достичь этих показателей планируется благодаря реализации проекта «Прорыв», нефтегазового проекта «Палеозой», создание центров малотоннажной химии и микроэлектроники, а также производства глубокой переработки древесины.

Третий приоритет — развитие инфраструктуры. Он предполагает модернизацию общественного пассажирского транспорта, строительство и ремонт дорог, развитие водных и воздушных перевозок в северных районах, строительство газопроводов и масштабную газификацию. Также стратегия предусматривает продолжение реализации проекта «Чистая вода», обновление очистных сооружений в муниципалитетах, комплексную модернизацию сетей водоснабжения.

Четвертый приоритет — развитие агропромышленного комплекса.

«Нам важно создать условия для мощного роста инвестиций в производство и обеспечить комфортные условия для жизни на селе. Все, что производится в области должно в области и перерабатываться. Поэтому наши ключевые задачи в АПК — создание рабочих, рост зарплат и увеличение производства продукции сельского хозяйства на 25% к 2024 году и на 50% к 2028 году», — отметил Владимир Мазур.

Пятый приоритет — эффективное управление и цифровая трансформация. Он предполагает развитие сервисов получения государственных и муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, транспорта и городского хозяйства.

«Фактически Владимир Мазур отчитался о той работе, которая была им проведена с момента его назначения. Он обратился в том числе и к областным депутатам с просьбой подготовить предложения, которые необходимы для совершенствования программы развития Томской области до 2030 года в связи с изменениями, которые произошли в стране и мире после 24 февраля. В этой работе приняли участие почти все политические фракции, которые представлены в Законодательной Думе Томской области. Я должна сказать, что в числе приоритетов и те, которые были высказаны депутатами. Очень важно, что уже при принятии бюджета на 2023-2024 год мы должны будем учесть те предложения, которые людьми были высказаны», – отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».