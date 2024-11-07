Определился новый регоператор по обращению с ТКО в Томске и Томском районе

7 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 7 ноября, определился новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Томске и Томском районе. Им стало ООО «АБФ Логистик» — его признали соответствующим требованиям конкурсной документации.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в ближайшее время с организацией будет подписано соглашение. Новый региональный оператор приступит к оказанию коммунальной услуги по обращению с ТКО с 1 января 2025 года. До тех пор будет этим будет заниматься УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».

Уточняется, что предприятие обладает всеми правами и обязанностями регионального оператора. В связи с этим потребители коммунальной услуги по обращению с ТКО обязаны продолжать заключать договоры с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и вносить за них плату.

Ранее сообщалось, что только одна заявка поступила на конкурс по выбору томского регоператора.

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