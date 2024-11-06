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Только одна заявка поступила на конкурс по выбору томского регоператора

Город, ЖКХ, Томские новости, мусор уборка ЖКХ город интересные новости Томска Только одна заявка поступила на конкурс по выбору томского регоператора

«АБФ Логистик» стала единственной компанией, заявившейся на конкурс по выбору нового регионального оператора по обращению с ТКО в Томске и Томском районе. Соответствующие данные опубликованы на сайте «ГИС Торги» по итогам вскрытия конвертов от потенциальных участников отбора, которое состоялось сегодня, 6 ноября.

В заявке сообщается, что стоимость услуги оператора составит 1 191 млн рублей. Допускается 10 нарушений графика вывоза мусора в год. Срок рассмотрения обращений потребителей — три рабочих дня.

Завтра, 7 ноября, заявка будет рассмотрена на предмет соответствия требованиям документации.

Напомним, в середине октября Томск и Томский район остались без регоператора по обращению с ТБО. Тогда же был объявлен конкурс на поиск нового.

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