Только одна заявка поступила на конкурс по выбору томского регоператора

6 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

«АБФ Логистик» стала единственной компанией, заявившейся на конкурс по выбору нового регионального оператора по обращению с ТКО в Томске и Томском районе. Соответствующие данные опубликованы на сайте «ГИС Торги» по итогам вскрытия конвертов от потенциальных участников отбора, которое состоялось сегодня, 6 ноября.

В заявке сообщается, что стоимость услуги оператора составит 1 191 млн рублей. Допускается 10 нарушений графика вывоза мусора в год. Срок рассмотрения обращений потребителей — три рабочих дня.

Завтра, 7 ноября, заявка будет рассмотрена на предмет соответствия требованиям документации.

Напомним, в середине октября Томск и Томский район остались без регоператора по обращению с ТБО. Тогда же был объявлен конкурс на поиск нового.

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