Томск и Томский район остались без регоператора по обращению с ТБО, ищут нового

16 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области лишил УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТБО) и объявил конкурс по поиску нового, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В приказе о лишении регоператора статуса, размещенном на официальном портале опубликования правовых актов, говорится, что «Спецавтохозяйство» отказалось от осуществления деятельности по обращению с ТБО на территории седьмой зоны деятельности регоператора. В эту зону входят Томск и Томский район. Соглашение расторгнуто с 15 октября.

На сайте для проведения торгов говорится, что департамент объявил конкурс по поиску нового оператора. Заявки принимаются до 6 ноября, они будут рассмотрены 7 ноября. Затем пройдет второй этап конкурсного отбора — заявки будут рассмотрены 12 ноября.

Критериями отбора являются приведенная стоимость услуги регионального оператора (не более 1,191 млрд рублей), а также качество услуги регионального оператора (определяется по перечню условий, указанных в документации).

В документации также говорится, что в Томске образуется порядка 185 тыс. тонн отходов в год, в Томском районе — 19 тыс. тонн. При этом тариф с начала 2024 года составлял 154 руб. за тонну, но с 1 июля резко вырос до 364,6 руб./т, а с 1 января 2025 года вновь снизится — до 269,6 руб./т.

Вместе с тем накануне администрация Томска сообщила, что в «Спецавтохозяйстве» будет проведена полная проверка. Причем на время аудита руководитель отстранен от своих обязанностей.

«Проверим все комплексно: экономические показатели и их исполнение, расходы, доходы, их обоснованность, технику, графики вывоза, отчеты субподрядчиков и прочее. Чтобы контроль был беспристрастным, на время проверки от должности будет отстранена и. о. руководителя предприятия Елена Далинина. Возможность ее возвращения к обязанностям будет понятна после окончания работы комиссии», — приведены в сообщении слова мэра города Дмитрия Махини.

УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 1 июля 2019 года компания выполняла функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами в Томске и Томском районе. Ранее предприятие занималось содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре.

По данным ФНС, в годы работы в статусе оператора «Спецавтохозяйство» получало 570-740 млн рублей выручки, но каждый год заканчивало с чистым убытком (кроме 2022 — тогда компания получила чистую прибыль в размере 366 тыс. рублей).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».