В томском «Кабинете Пушкинского» пройдет лекция о техно-биологическом искусстве

В четверг, 7 ноября, в Томске в рамках просветительской программы проекта «Болотоведение» пройдет лекция директора Института искусств и культуры Томского госуниверситета Дмитрия Галкина «Новые интерфейсы с живым: современное искусство и биология». На ней расскажут о проектах современных художников, осмысляющих идеи и достижения наук о жизни.

Как уточняют организаторы, лектор раскроет тему разнообразия работ трансгенного, гибридного, тканевого и других направлений техно-биологического искусства. Томичи узнают о важности взаимодействия ученых и художников, и о том, как университеты в разных странах активно его реализуют.

Лекция пройдет 7 ноября в «Кабинете Пушкинского» на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а).

Начало в 12.00, вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, междисциплинарный проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых», соединяющий искусство, науку и природные богатства Сибири, организован Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и ТГУ. Он состоит из трех частей — световой «Инсталляции 1» на территории научно-исследовательской станции «Кайбасово», «Инсталляции 2» в Сибирском ботаническом саду ТГУ и выставки в Мультимедиа арт-пространстве ЦЕХ (Нижний Новгород), где будет представлена «Инсталляция 3». Все части являются одновременно и художественными, и научными объектами, которые помогают изучать процессы на Васюганских болотах и фиксировать результаты.

Следить за расписанием событий проекта можно на официальном сайте.

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