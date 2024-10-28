Дефицит семян пшеницы может сложиться в Томской области из-за плохого качества урожая

28 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик, из архива издания

Власти Томской области призывают аграриев региона позаботиться о покупке семян пшеницы заранее, к началу следующего года свободных семян может не оказаться на рынке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информационный бюллетень Аграрного центра региона «Томский агровестник».

«В департаменте по социально-экономическому развитию села призывают аграриев озаботиться покупкой семян на будущий год уже сейчас. Приобрести семена весной у соседа, как это было раньше, не получится. Более того, в подобной ситуации оказались практически все регионы Сибири», — сообщается в бюллетене.

Отмечается, что в амбары в Томской области засыпано чуть более половины от необходимых объемов семян. Такая ситуация складывается из-за неважного качества зерна по итогам уборочной кампании. Аграрии стараются подготовить семена с тех полей, где посевы были лучше и где почти не было «полегших хлебов».

Со ссылкой на данные Алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» (ведомство Россельхознадзора) сообщается, что в Томской области в этом сезоне 85% от задекларированной продовольственной пшеницы соответствует показателям продовольственного зерна. Причина этому — повышенное содержание зерновой примеси, то есть проросшей пшеницы.

Как сообщалось, 6 сентября в Томской области был введен режим ЧС регионального характера из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы.

Также сообщалось, что регион рассчитывает на помощь потерявшим урожай аграриям от правительства РФ. Об этом губернатор Томской области Владимир Мазур говорил на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

По итогам уборки урожая аграрии Томской области намолотили 310,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, что на 7% меньше, чем годом ранее.

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