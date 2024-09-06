Режим ЧС из-за дождей и гибели посевов ввели на всей территории Томской области

6 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик, из архива издания

На территории всей Томской области установлен режим ЧС из-за дождей и гибели посевов. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, обильные осадки привели к «переувлажнение почвы» на территории Томской области. В результате этого произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади, превышающей 3,5 тыс. га, а также снижение качественных показателей подлежащих уборке сельскохозяйственных культур.

Департаменту по социально-экономическому развитию села поручено организовать непрерывный контроль за состоянием культур, мониторинг и прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации, а также оценку ее социально-экономических последствий.

Главы районов должны создать оперативные штабы по уточнению материального ущерба от чрезвычайной ситуации, принять неотложные меры для завершения уборочных работ. Рекомендовано организовать круглосуточный режим сбора урожая при установлении благоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за переувлажнения почвы и возможной гибели урожая ввели в четырех районах Томской области.

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