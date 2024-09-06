18+
18+
РЕКЛАМА

Режим ЧС ввели в четырех районах Томской области

Город, Томские новости, режим ЧС урожай дожди интересные новости Томска посевы аграрии фермеры Режим ЧС ввели в четырех районах Томской области

В Томской области из-за переувлажнения почвы и возможной гибели урожая ввели режим ЧС муниципального характера в четырех районах: Томском, Асиновском, Зырянском и Первомайском.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, аграрии несут значительные потери урожая, зерновые культуры прорастают на корню, посевы осыпаются и ломаются. По данным синоптиков, за август зафиксировано превышение количества выпавших осадков: более 300% от нормы.

В семи хозяйствах Томского района уже зафиксирована гибель сельскохозяйственных культур на площади 2910 гектаров. По предварительным оценкам, ущерб составил более 67,5 млн рублей. Предполагается, что введение режима ЧС поможет аграриям получить меры финансовой поддержки, в том числе и страховые выплаты.

— По Томской области количество выпавших осадков превысило 450%от нормы. На сегодняшний день в регионе застрахованы 36 хозяйств общей площадью более 114 тысяч гектаров. Из них 17 имеют мультирисковое страхование и могли подать документы на оформление страховых случаев еще до объявления ЧС. Остальные 19 хозяйств застрахованы по ЧС. Теперь они также могут оформлять документы по страховому случаю, — подчеркнул заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко.

Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера планировали ввести в пяти районах Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Загородный особняк Головановых. Как на Басандайке удалось найти летнюю дачу известного томского купца

6 сентября 2024
Томские новости

Томские ученые создали первый в России ультразвуковой спирограф индивидуального применения

12 августа 2024
Томские новости

В Томске пройдет спецгашение к выходу новой марки с дымковской игрушкой

3 сентября 2024
Томские новости

В томском Ботсаду зацвел алый имбирь

30 августа 2024
Томские новости

Пожарные спасли семерых коз из горящего дома в Томске

21 августа 2024
Томские новости

«Ростелеком» построил оптику в двух селах Зырянского района Томской области

21 августа 2024
Томские новости

Ночью в Томске загорелся дом на Ангарской

27 августа 2024
Интервью

«Сад под соснами». История томской цветочной фермы Дины Козловой и Виталия Мясникова

22 августа 2024
Томские новости

«Венера Милосская глазами микрохирурга» появится в Томске

29 августа 2024