Режим ЧС ввели в четырех районах Томской области

6 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области из-за переувлажнения почвы и возможной гибели урожая ввели режим ЧС муниципального характера в четырех районах: Томском, Асиновском, Зырянском и Первомайском.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, аграрии несут значительные потери урожая, зерновые культуры прорастают на корню, посевы осыпаются и ломаются. По данным синоптиков, за август зафиксировано превышение количества выпавших осадков: более 300% от нормы.

В семи хозяйствах Томского района уже зафиксирована гибель сельскохозяйственных культур на площади 2910 гектаров. По предварительным оценкам, ущерб составил более 67,5 млн рублей. Предполагается, что введение режима ЧС поможет аграриям получить меры финансовой поддержки, в том числе и страховые выплаты.

— По Томской области количество выпавших осадков превысило 450%от нормы. На сегодняшний день в регионе застрахованы 36 хозяйств общей площадью более 114 тысяч гектаров. Из них 17 имеют мультирисковое страхование и могли подать документы на оформление страховых случаев еще до объявления ЧС. Остальные 19 хозяйств застрахованы по ЧС. Теперь они также могут оформлять документы по страховому случаю, — подчеркнул заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко.

Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера планировали ввести в пяти районах Томской области.

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