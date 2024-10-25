Электрический орган из томского костела перевезли на новое место

25 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Алиной Багинской

В томском костеле разобрали немецкий орган середины прошлого столетия компании Romanus Seifert & Sohn в связи началом капитального ремонта здания. По словам фандрайзера Томской католической общины Алины Багинской, сейчас детали музыкального инструмента находятся в католическом приходском доме.

— Разбирали орган и переносили его из храма на Бакунина, 7 в наш приходской дом на прошлой неделе. Процедура заняла три дня. Конечно, был страх что-то сломать или перепутать, но мы справились. Самое главное — при разборе органа все подписать. Руководит работами и пристально следит за этим органист нашего храма Дмитрий Ушаков, — рассказала «Томскому Обзору» Алина Багинская.

Демонтаж органа в здании томского костела Фото: Алина Багинская

Вчера вместе с коллегами Дмитрий уже приступил к обратной сборке органа. Как отмечает Алина, эта работа займет примерно неделю. После инструмент вновь будет принимать участие в концертах. В настоящее время представители общины обсуждают новые форматы будущих музыкальных мероприятий. Во время ремонта костела они так же, как и церковная служба, будут проходить в зале приходского дома.

Сборка органа в приходском доме Томской католической общины на Бакунина, 7. Руководит работами органист храма Дмитрий Ушаков. Фото: Алина Багинская

Напомним, небольшой электрический орган Romanus Seifert & Sohn Kevelaer в 1990-х годах подарила католическая община Кельна по просьбе тогдашнего настоятеля томского костела Антона Гселя. Его используют на богослужениях и органных концертах, которые, как и местный хор, курирует и организует органист томской филармонии Дмитрий Ушаков.

Известно, что малые органы такого типа производились с 1950-х. Томский, вероятнее всего, собрали в 1970-х. Подтвердить или опровергнуть это пока не удалось. Как сообщает Алина, во время переноса органа шильдик и маркировку с годом выпуска инструмента не нашли.

Подробнее про орган и историю костела мы рассказывали в наших материалах на сайте и в книге «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе».

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