ФАС возбудила дело против томского аэропорта «Богашево» из-за сокращения времени приема грузов

14 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Управление ФАС (УФАС) по Томской области возбудило дело в отношении ООО «Аэропорт Томск» (оператор томского аэропорта «Богашево») в связи с сокращением часов приема и обработки груза на территории аэровокзала, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ФАС России.

Отмечается, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выразились в сокращении времени приема груза до 4,5 часов — c 13:00 до 17:30. Это ограничило для грузоотправителей доступ к услугам по обработке груза в часы работы аэропорта.

«Территориальное управление службы установило, что сокращение часов не было обосновано объективными причинами, такими как изменения в работе аэропорта или сокращение штата сотрудников. Кроме того, такие действия не предусмотрены действующим законодательством в сфере воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

По мнению ФАС, ограничение доступа к услугам по приему груза может нарушить права контрагентов и создать препятствия для его своевременной обработки. Это может, в свою очередь, повлечь негативные последствия и убытки для грузоотправителей.

Антимонопольное дело было возбуждено по п.4 ч.1 ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» (экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара). В случае установления вины, оператору «Богашево» грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

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