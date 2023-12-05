В Томске вышел иллюстрированный путеводитель по месту основания города

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В независимом издательстве «Макушин Медиа» вышел новый бумажный гид «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе».

Книга проведет читателя по центру старого университетского города и расскажет о разных временах и героях, живших в Томске и не только.

«По Воскресенской горе, поднимаясь от Каменного моста, перекинутого через речку Ушайку, по первой улице Бакунина… Мы познакомимся с городским музеем, костелом, старыми доходными домами и городскими легендами, встретим Батенькова, Бакунина и Рукавишникова, вспомним про Игоря Саввовича и Петра Аршаулова. Пешком дойдем до старой Воскресенской церкви, а дальше, по Октябрьской и Обрубу вернемся к подножию горы», — говорится в аннотации к изданию.

В путеводителе читатель найдет карту маршрута, интересные факты, красочные иллюстрации от художника издательства Константина Попова, современные и исторические фото городских достопримечательностей.

— Мы рады продолжить нашу серию «Городское путешествие» новым путеводителем по Томску. Нам показалось важным рассказать именно о достопримечательностях Воскресенской горы — все-таки место основания Томска обладает не только богатой историей, но и своей, особой магией и настроением, — говорит главный редактор издательства и автор-составитель гида Елена Фаткулина. — И далеко не все удалось уместить в один путеводитель, хотя он и вышел вдвое толще предыдущего гида по Елани — 144 страницы.

Среди экспертов проекта — красноярский гастроархеолог Игорь Шеин, итальянская писательница Маринелла Гарджуло, производитель орга́нов из Германии Роман Зайферт, а также томичи — заведующий МАЭС ТГУ Илья Коробейников, зав. кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Сергей Залесов, экспозиционер Алена Шафер, журналист Михаил Голубев и другие.

Также редакция издательства благодарит за содействие в процессе подготовки путеводителя директора НБ ТГУ Артема Васильева, главного хранителя ТОКМ им. М.Б. Шатилова Татьяну Карташову и старшего научного сотрудника научно-хранительского отдела музея Анну Брянскую, старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела ТОХМ Ирину Евтихиеву, Музей истории Томска, фандрайзера томского католического прихода Алину Багинскую, иерея Воскресенской церкви Дионисия Мелентьева и историка Ивана Атапина (музей «Профессорская квартира»)».

По словам Елены Фаткулиной, путеводитель издан при поддержке партнеров, ключевым из которых стал Сибирский филиал Пушкинского музея. Читатель сможет узнать о музее и его проектах: фестивале искусства и чтения «Том», исследовании «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск», ретроспективе к 10-летию филиала, а также совместных проектах с ТГУ — «Лаборатория свободных стихий Александра Пономарева» и «Болотоведение: совместное исследование художников и ученых», результатом которого станет художественное высказывание о специфике сибирских болот. Также проект поддержали томские компании «Сибереко» и «Территория тайги» — известные производители сибирских сладостей и сувениров.

— Опыт успешного и очень разного взаимодействия, сложившегося в этом проекте, нам кажется очень важным. Потому что все мы — и институции, и коммерческие компании, и эксперты — прилагаем значительные усилия, чтобы развивать томский рынок туристических продуктов и услуг, сделать его видимым на самых разных уровнях. И поток туристов, и интерес горожан к истории Томска растут последние лет десять. И это повод вкладываться в исторический центр города, включая ту самую Воскресенскую гору, в которой рассказывается в путеводителе, и конечно, в инфраструктуру гостеприимства, — отмечает Е. Фаткулина.

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