О важности Васюганских болот расскажут томичам на лекции в «Кабинете Пушкинского»

16 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 18 октября, в Томске в «Кабинете Пушкинского» пройдет лекция «Западная Сибирь как природный коллайдер: климато-регулирующая функция водно-болотных ландшафтов». Профессор кафедры ботаники Томского госуниверситета Сергей Кирпотин расскажет о Западной Сибири как об уникальном болотном регионе, где находится 40% нетронутых болотных экосистем мира.

Как уточняют организаторы, лекция станет первым мероприятием в рамках просветительской программы проекта «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых». Сергей Кирпотин расскажет, как углерод связывался и накапливался в торфяном теле болот на протяжении тысячелетий, сокращая уровень углекислого газа в атмосфере и снижая тем самым парниковый эффект.

«Болота Западной Сибири являются своего рода „охладителями атмосферы“ глобального уровня. Среди них Большому Васюганскому нет равных — это самый крупный природный „кондиционер“ на суше», — добавляют организаторы.

Лекция пройдет 18 октября в «Кабинете Пушкинского» на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Вход свободный по предварительной регистрации.

Начало в 19.00.

Напомним, междисциплинарный проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых» организован Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Томским государственным университетом, при поддержке компании СИБУР. Подробнее о нем мы рассказывали в нашем материале.

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