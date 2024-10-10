Светло, тепло и едет. В Томске протестировали первый электробус «Генерал»

10 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 10 октября, в Томске прошел тест-драйв электробуса модели 62181 «Генерал» с автономным ходом до 100 км и батареей, способной заряжаться от контактной сети. Первыми пассажирами нового транспорта стали мэр города Дмитрий Махиня, его коллеги, представители компании-производителя электробусов «ПК Транспортные системы» и журналисты.

По словам заместителя директора по развитию «ПК Транспортные системы» Дениса Фролова, в тестовом режиме электробус поработает в Томске в течение трех недель. Курсировать он будет по маршруту троллейбуса №6 (от микрорайона Радужный до троллейбусного депо), а далее поедет с конца проспекта Фрунзе по улицам Осенняя, Клюева, Иркутский тракт до Жилмассива и оттуда на конечную остановку — ул. Высоцкого. Прокатиться на электробусе смогут все желающие бесплатно.

Первый в Томске электробус модели 62181 «Генерал». Фото: Савелий Петрушев

— Сейчас начинаем обкатывать машину, готовиться к пассажирам, будем работать в гибридных режимах. То есть, зарядка перед каждым рейсом, зарядка во время обеда, — сообщил заместитель директора по развитию «ПК Транспортные системы» Денис Фролов. — Благодаря тому, что у вас в Томске хорошо развита троллейбусная сеть, электробус, скорее всего, будет ходить так же, как и троллейбус, то есть, без подзарядки. Ее мы планируем осуществлять в обеденное время, когда водитель будет на конечной станции, и если это потребуется, то в процессе выполнения рейса от текущих участков контактности, которые есть на проспекте Фрунзе, на проспекте Ленина либо в районе Радужного.

Заместитель директора по развитию «ПК Транспортные системы» Денис Фролов (по центру). Фото: Савелий Петрушев

Электробус оборудован электронным табло с названиями остановок, кнопкой вызова водителя, USB-выходом для зарядки телефона, местами для пожилых людей, детей и инвалидов и площадкой для колясок с системой фиксации. Также, как сообщил Флоров, электробус имеет раздельный климат-контроль пассажирского салона, который позволяет отключать печку на одной из площадок.

Фото: Савелий Петрушев

— Это будет уже вторая зима конкретно этого электробуса. Первую зиму он встретил в городе Нижний Тагил. Там мы попали в -35 °С, машина и система отопления отработали штатно. Но зимой, поскольку здесь система отопления не дизельная, а электрическая, машина будет проходить меньше километров. То есть, нашим коллегам, которые интересуются электробусами, мы сразу говорим: средний пробег — 100 км, а зимой — 70 км, — отмечает Денис Фролов.

Он также подчеркнул, что в жаркий сезон электробусы были протестированы в Екатеринбурге, там они работали исправно при температуре +33 °С. Также электробусы «ПК Транспортные системы» уже работают в Омске, Кемерово и Красноярске.

Фото: Савелий Петрушев

Как сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня, администрация города планирует приобрести новые электробусы за счет федеральных программ софинансирования, которые сейчас обсуждаются в правительстве РФ. По словам градоначальника, еще на этапе обсуждения нацпроекта этот вопрос должен быть отработан, чтобы иметь наибольшие шансы на получение поддержки:

— Я абсолютно уверен, что электротранспорт в Томске действительно, во-первых, нужен; во-вторых, требует обновления, поэтому я попросил отправить сюда тестовый экземпляр [электробуса] и посмотреть, что это за зверь. Сейчас мы ждём федеральных программ, направленных на обновление электротранспорта. И когда эти программы появятся, мы уже должны иметь конкретное предложение: что мы берём, какое количество единиц, как мы будем это эксплуатировать, — сообщил Махиня.

Мэр Томска Дмитрий Махиня (слева), заместитель директора по развитию «ПК Транспортные системы» Денис Фролов и заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров (справа) Фото: Савелий Петрушев

Мэр добавил, что на следующей неделе у него состоится встреча с руководителем «ПК Транспортные системы», где пройдет обсуждение первостепенных вопросов о стоимости транспорта и возможных рассрочках. По словам Дениса Фролова, электробусы с подобным автономным ходом до 100 км оцениваются на рынке в 48-50 млн рублей. Он подчеркнул, что их стоимость также зависит от количества батарей, срока гарантии, размера партии и количества запасных частей.

— Электротранспорт сам по себе в принципе дороже автобусов, но в процессе эксплуатации он становится экономнее. Поэтому рассматриваем разные варианты — есть отдельно троллейбусы с автономным ходом, а есть электробусы, которые подзаряжаются. И я надеюсь, что мы ещё что-нибудь попросим протестировать, чтобы выбрать лучший для города вариант, — отметил Дмитрий Махиня.

Фото: Савелий Петрушев

По словам и.о. генерального директора ТТУ Анастасии Лавреновой, на данный момент транспортное предприятие готово к обслуживанию нового вида транспорта:

— Инженеры компании похвалили наш водительский состав, нашу ремонтную базу. Несмотря на все наши проблемы, мы обязательно справимся с эксплуатацией подобного транспорта. Пока он новый, особых сложностей не должно быть. Самая основная проблема — это замена аккумулятора, но пока предел резерва не наступил, все должно быть прекрасно. Это точно легче, чем эксплуатировать троллейбусы 2008 года выпуска, — считает она.

И.о. генерального директора ТТУ Анастасия Лавренова Фото: Савелий Петрушев

Напомним, электробус модели 62181 «Генерал» прибыл в Томск вчера, 9 октября. Соглашение о его тестировании на томских дорогах заключили мэр Томска Дмитрий Махиня и директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин на форуме ИННОПРОМ, который прошёл в июле этого года в Екатеринбурге.

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