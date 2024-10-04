Состоялся цифровой релиз музыкального альбома, записанного к 420-летию Томска

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2024 // Фото: vk.com/artify.music

Сегодня, 4 октября, состоялась цифровая премьера музыкального альбома «420», созданного томскими авторами при поддержке продюсерского центра «Артифай» к юбилею города.

Как сообщают в группе центра «ВКонтакте», в сборник вошли 14 композиций в различных жанрах — от неоклассики и фолка до рэпа. В создании альбома приняли участие 16 томских артистов.

Послушать итоговую версию песен можно здесь.

Напомним, ранее томичей приглашали стать соавторами музыкального альбома «420». В проекте приняли участие около 100 человек. Первая презентация юбилейных песен прошла в день города 7 сентября на главной сцене празднования.

Также в сентябре стартовала работа над клипом на одну из главный песен музыкального альбома «420».

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