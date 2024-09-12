Томичи могут сняться в клипе в честь 420-летия города

12 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: CAST

Томичей приглашают сняться в музыкальном клипе на одну из главный песен музыкального альбома «420», который готовит местный продюсерский центр «Артифай» в честь юбилей города и региона. Съемками займется томская кинокомпания CAST, известная по сериалу «Соцсети».

По словам режиссера клипа Евгения Жукова, прежде всего необходимы типажи симпатичных женщин и мужчин старше 60 лет, желательно с ярко выраженными седыми волосами, а также яркие позитивные студенты и работающая молодежь.

Чтобы попасть в клипе необходимо заполнить специальную форму с данными о себе, указать возраст, загрузить на файлообменник не менее 5 фотографий разной крупности, добавить ссылку на страницу во «ВКонтакте» и контактные данные с номером телефона. Заявки принимаются здесь.

К съемкам клипа планируют приступить в конце сентября. Релиз планируется уже в октябре.

Ранее томичей приглашали стать соавторами музыкального альбома «420», по итогу в проекте приняли участие около 100 человек, 15 лучших попали в готовящейся альбом. Первая презентация юбилейных песен прошла в день города 7 сентября на главной сцене празднования, цифровой релиз на всех стриминговых площадках планируется позднее.

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