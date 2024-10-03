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В Томской области больше нет департамента по недропользованию

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Со вторника, 1 октября, из структуры администрации Томской области исключен департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Полномочия упраздненного органа разделили между департаментами инвест- и промполитики, а также природных ресурсов и окружающей среды. К первому перешли функции по обеспечению рационального использования минерально-сырьевых ресурсов, стимулированию их воспроизводства, повышению конкурентноспособности и инновационной активности организаций нефтегазодобывающего комплекса региона, развитие магистральной транспортировки нефти и газа.

— Это позволит выстроить единую политику развития ключевых отраслей экономики региона: обрабатывающего производства и добычи нефти и газа, — говорится в сообщении в телеграм-канале департамента инвестиционной и промышленной политики.

Напомним, в начале мая в Томской области расширили полномочия департамента инвестиций. Структуре передали ряд полномочий и функций департамента промышленности и энергетики.

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