В Томской области расширили полномочия департамента инвестиций

6 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С первого мая департаменту инвестиций Томской области передан ряд полномочий и функций департамента промышленности и энергетики.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, речь идет о деятельности в сфере реализации государственной промышленной политики, в том числе развития атомной отрасли и ядерных технологий.

По словам начальника департамента инвестиций Георгия Бородулина, объединение усилий двух ведомств позволит «повысить эффективность кластерной политики», а следовательно приведет к созданию новых импортозамещающих производств, рабочих мест и «увеличению доходов бюджетов всех уровней».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».