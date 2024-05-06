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В Томской области расширили полномочия департамента инвестиций

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С первого мая департаменту инвестиций Томской области передан ряд полномочий и функций департамента промышленности и энергетики.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, речь идет о деятельности в сфере реализации государственной промышленной политики, в том числе развития атомной отрасли и ядерных технологий.

По словам начальника департамента инвестиций Георгия Бородулина, объединение усилий двух ведомств позволит «повысить эффективность кластерной политики», а следовательно приведет к созданию новых импортозамещающих производств, рабочих мест и «увеличению доходов бюджетов всех уровней».

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