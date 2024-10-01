Светлана Грузных назначена замгубернатора Томской области по социальной политике

1 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 1 октября, Светлана Грузных перестала быть исполняющим обязанности и стала заместителем губернатора по социальной политике. Соответствующее решение принял глава региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, перед Светланой Грузных поставлена задача успешной реализации в Томской области новых национальных проектов, объявленных Президентом России Владимиром Путиным: «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, с 1 февраля 2023 года Светлана Грузных, возглавлявшая департамент труда и занятости населения Томской области, начала исполнять обязанности замгубернатора по социальной политике. Предполагалось, что она будет занимать этот пост «до решения кадрового вопроса».

Светлана Грузных родилась в 1975 году. С отличием окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Экономика и управление на предприятии (водный транспорт)», экономист-менеджер. В 2019 году окончила Томский государственный университет по направлению «Управление персоналом». В 2022 году прошла обучение по программе подготовки управленческих кадров высшего уровня в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Трудовую деятельность начала в администрации Каргасокского района, где проработала на ведущих должностях более 15 лет. В 2012 году возглавила департамент труда и занятости населения Томской области.

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