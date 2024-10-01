18+
18+
РЕКЛАМА

Светлана Грузных назначена замгубернатора Томской области по социальной политике

Власть, Город, Награды и назначения, Томские новости, социальная политика интересные новости Томска кадровая политика власть Светлана Грузных назначена замгубернатора Томской области по социальной политике

Сегодня, 1 октября, Светлана Грузных перестала быть исполняющим обязанности и стала заместителем губернатора по социальной политике. Соответствующее решение принял глава региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, перед Светланой Грузных поставлена задача успешной реализации в Томской области новых национальных проектов, объявленных Президентом России Владимиром Путиным: «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, с 1 февраля 2023 года Светлана Грузных, возглавлявшая департамент труда и занятости населения Томской области, начала исполнять обязанности замгубернатора по социальной политике. Предполагалось, что она будет занимать этот пост «до решения кадрового вопроса».

Светлана Грузных родилась в 1975 году. С отличием окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Экономика и управление на предприятии (водный транспорт)», экономист-менеджер. В 2019 году окончила Томский государственный университет по направлению «Управление персоналом». В 2022 году прошла обучение по программе подготовки управленческих кадров высшего уровня в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Трудовую деятельность начала в администрации Каргасокского района, где проработала на ведущих должностях более 15 лет. В 2012 году возглавила департамент труда и занятости населения Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Университетской роще ТГУ спилили старую иву Морякиной

23 сентября 2024
Интервью

«Кабинет редкостей»: напитки, зарисовки и загадочные артефакты. Как выглядит новый коктейльный бар в Томске

18 сентября 2024
Томские новости

В Томске консервируют фонтаны

1 октября 2024
Томские новости

Томичи отправили 2 тысячи юбилейных открыток с фестиваля искусства и чтения «ТОМ II»

17 сентября 2024
Томские новости

В томском Буфф-саду смонтировали перголу и уложили декоративные валуны

9 сентября 2024
Томские новости

В Томске открыли памятник «Венера Милосская глазами микрохирурга»

27 сентября 2024
Томские новости

Ректор ТУСУРа Рулевский утвержден в должности еще на пять лет

18 сентября 2024
Томские новости

В Томске до конца недели перекроют участок ул. Шевченко

2 сентября 2024
Томские новости

Томичей приглашают узнать о жизни и удивительных приключениях Петра Макушина

4 сентября 2024