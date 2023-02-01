На начальника департамента труда Томской области возложили обязанности замгубернатора по соцполитике

1 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С сегодняшнего дня, 1 февраля, обязанности замгубернатора по социальной политике будет исполнять начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Мазур.

«Непросто одновременно совмещать обязанности начальника департамента и заместителя губернатора, — прокомментировал свое решение Владимир Мазур. — Начальник департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина три месяца несла эту ношу. Между тем объем задач в сфере социальной защиты c каждым днем только растет, а в сутках по-прежнему 24 часа».

Уточняется, что Светлана Грузных будет исполнять обязанности заместителя до решения кадрового вопроса.

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