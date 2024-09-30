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С октября в томской маршрутке №112Д можно будет расплатиться через валидатор

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С завтрашнего дня, 1 октября, в автобусах, следующих по межмуниципальному маршруту № 112Д до села Дзержинское заработают валидаторы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, систему безналичной оплаты проезда и учета совершенных поездок, созданную на базе билетной системы «СберТройка», внедряет транспортный оператор «Айком».

Чтобы оплатить проезд с помощью валидатора пассажиры могут использовать банковские карты или смартфоны на базе Android c функцией NFC: пассажиру для корректного расчета необходимо приложить свою карту к валидатору при входе в автобус и выходе из него. Также сохраняется возможность оплаты за проезд у водителя.

— Работа валидаторов нацелена сделать более удобным для пассажиров процесс расчета за проезд. По результатам проводимых транспортным оператором работ возможность оплаты за проезд в автобусе через валидатор появится и на других межмуниципальных пригородных маршрутах, — говорится в сообщении.

Напомним, ввод новых электронных средств платежа в томских маршрутках, в частности, транспортной карты, запланирован на 1 января 2025 года, когда начнут действовать новые муниципальные контракты с перевозчиками и заработает новая маршрутная сеть. Предполагается, что внедрение подобного новшества позволит повысить удобство оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования и обеспечит эффективный учёт оплаты проезда.

Подрядчик, который будет вводить городскую транспортную карту, был определен в сентябре.

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