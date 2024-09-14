В Томске выбрали подрядчика, который будет вводить городскую транспортную карту

14 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

В Томске подвели итоги конкурса по отбору оператора автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда пассажиров для муниципальных маршрутов Томска (АСОП). Победителем признана томское ООО «Проект».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего на конкурс было подано пять заявок. По контракту, победителю предстоит обеспечить функционирование системы, которая будет принимать транспортные карты и электронные средства платежа (банковские карты, переводы со счетов мобильных телефонов, оплату по QR-коду), создать и поддерживать агентскую сеть распространения и пополнения транспортных карт в каждом районе города.

Компании также предстоит обеспечить наличие сервисного центра для обслуживания терминалов, автоматизировать процесс сбора, обработки и хранения информации, поступающей в систему от терминального оборудования.

В пресс-службе уточняют, что подрядчик вместе с городским департаментом городского хозяйства должны разработать и согласовать дизайн и наименование будущей транспортной карты, бесплатно предоставить перевозчикам терминальное оборудование, обеспечив его ремонт и обслуживание. Контрактом предполагается и создание сайта, на котором будет отражаться информация о работе системы.

Напомним, ввод новых электронных средств платежа, в частности, транспортной карты, запланирован на 1 января 2025 года, когда начнут действовать новые муниципальные контракты с перевозчиками и заработает новая маршрутная сеть. Предполагается, что внедрение подобного новшества позволит повысить удобство оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования и обеспечит эффективный учёт оплаты проезда.

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