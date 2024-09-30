В следующем году Томская область не получит 3,6 млрд рублей на кампус

30 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область не получит федеральных средств на строительство межуниверситетского кампуса. Об этом Министерство финансов РФ уведомило администрацию региона. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на замгубернатора — начальника облдепартамента финансов Александра Феденева.

— По вопросу финансирования расходов по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Томске в рамках исполняемых полномочий сообщаем, что на основании уведомления Минфина России от 23 августа 2024 года средства федерального бюджета в сумме 3 594,6 миллиона рублей, предусмотренные в 2025 году на вышеуказанные цели, сокращены в полном объеме, — говорится в ответе Феденева.

При этом он добавил, что представляя на заседании правительства РФ проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов глава Минфина Антон Силуанов заявил о продолжении господдержки по созданию кампусов мирового уровня в семи субъектах РФ, включая Томскую область.

Более подробную информацию о размере финансовой поддержки администрация региона рассчитывают получить 1 октября, после публикации проекта главного финансового документа страны на 2025–2027 годы.

Ранее сообщалось, что градостроительный совет Томской области утвердил архитектурно-градостроительного решения томского межвузовского кампуса.

Напомним, что проектирование и начало строительства кампуса планировалось начать в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года. Предполагается, что объект будет передан под управление региона намечена в 2047 году.

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