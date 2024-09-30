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В следующем году Томская область не получит 3,6 млрд рублей на кампус

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Томская область не получит федеральных средств на строительство межуниверситетского кампуса. Об этом Министерство финансов РФ уведомило администрацию региона. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на замгубернатора — начальника облдепартамента финансов Александра Феденева.

— По вопросу финансирования расходов по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Томске в рамках исполняемых полномочий сообщаем, что на основании уведомления Минфина России от 23 августа 2024 года средства федерального бюджета в сумме 3 594,6 миллиона рублей, предусмотренные в 2025 году на вышеуказанные цели, сокращены в полном объеме, — говорится в ответе Феденева.

При этом он добавил, что представляя на заседании правительства РФ проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов глава Минфина Антон Силуанов заявил о продолжении господдержки по созданию кампусов мирового уровня в семи субъектах РФ, включая Томскую область.

Более подробную информацию о размере финансовой поддержки администрация региона рассчитывают получить 1 октября, после публикации проекта главного финансового документа страны на 2025–2027 годы.

Ранее сообщалось, что градостроительный совет Томской области утвердил архитектурно-градостроительного решения томского межвузовского кампуса.

Напомним, что проектирование и начало строительства кампуса планировалось начать в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года. Предполагается, что объект будет передан под управление региона намечена в 2047 году.

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