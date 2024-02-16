Концепция томского межвузовского кампуса утверждена градсоветом

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

Градостроительный совет Томской области утвердил архитектурно-градостроительного решения томского межвузовского кампуса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Концепт представил заместитель генерального директора по проектированию ООО «Мегаполис» Вячеслав Пихуров. Кампус будет включать жилой комплекс для студентов на 6 тысяч мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном длиной 25 метров, залами для йоги, силовых и кардиотренировок, универсальными спортивными залами и медицинским пунктом. В корпусе многофункционального учебного центра предполагаются аудиторные, лабораторные и выставочные пространства, лекционный и конференц-залы, офисы компаний-партнеров, фудкорт и административные помещения.

Отмечается, что площадка под строительство выбрана с учетом возможности организации учебного процесса, при котором студенты и аспиранты могут совмещать обучение с практикой на реальных производствах и активно участвовать в научных исследованиях, используя существующую инфраструктуру Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск».

После обсуждения члены градостроительного совета утвердили представленное архитектурно-градостроительное решение для дальнейшего проектирования под строительство объектов межвузовского кампуса.

Напомним, что проектирование и начало строительства кампуса планируется начать в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года. Предполагается, что объект будет передан под управление региона намечена в 2047 году.

Иллюстрации: tomsk.gov.ru

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