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Четыре томских заведения вошли в шорт лист ресторанной премии WHERETOEAT Siberia

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Томские рестораны попали в число 50 лучших заведений Сибири по версии всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Siberia 2024.

Как сообщают организаторы, в шорт-лист вошли «Кухтерин», «Нарым», «Река 827» и Nova. Первые три заведения попадали в топ-50 лучших сибирских ресторанов и в прошлом году.

Списки формировались по результатам тайного голосования экспертов, в число которых вошли профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированной прессы.

Также в этом году вместе с рейтингом ресторанов выберут победителей среди пяти претендентов в следующих спецноминациях:

Награждения победителей национальной региональной премии WHERETOEAT Siberia 2024 состоится 17 октября на торжественной церемонии в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в этом году в лонг-лист премии попали 152 заведения из 16 городов. Томск представляли девять заведений.

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