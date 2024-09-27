Четыре томских заведения вошли в шорт лист ресторанной премии WHERETOEAT Siberia

27 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томские рестораны попали в число 50 лучших заведений Сибири по версии всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Siberia 2024.

Как сообщают организаторы, в шорт-лист вошли «Кухтерин», «Нарым», «Река 827» и Nova. Первые три заведения попадали в топ-50 лучших сибирских ресторанов и в прошлом году.

Списки формировались по результатам тайного голосования экспертов, в число которых вошли профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированной прессы.

Также в этом году вместе с рейтингом ресторанов выберут победителей среди пяти претендентов в следующих спецноминациях:

«Шеф-повар года» (Николай Бобров, Дмитрий Гарифулин, Александр Кучеров, Михаил Михайлов, Роман Чемеренко);

«Сомелье года» (Александр Кожуховский, Алексей Лобацкий, Вячеслав Прядко, Ян Скопин, Олеся Соболева);

«Выбор СМИ» (0.75 Please Wine & Kitchen, N’kei, Tunguska, «Булгаков», «Чешуя»);

«Бар года» (Blocknot, Friends, humble. Social Club + Bar, Illegal, Nobody Knows I Suppose)

Награждения победителей национальной региональной премии WHERETOEAT Siberia 2024 состоится 17 октября на торжественной церемонии в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в этом году в лонг-лист премии попали 152 заведения из 16 городов. Томск представляли девять заведений.

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