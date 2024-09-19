18+
18+
РЕКЛАМА

Девять томских заведений вошли в лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Siberia

Город, Еда, Креативный город, Томские новости, Томск еда рестораны заведения места премии WHERETOEAT сибирь куда сходить Девять томских заведений вошли в лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Siberia

Девять заведений из Томска вошли в лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Siberia. Среди них — «1902», «Нарым», «Река 827», «Вечный зов», «Снегири Pizza & Grill», Nova, «Кинцуги», «Коробок» и «Кухтерин».

Как сообщают организаторы, в этом году за звание лучшего ресторана Сибири поборются 152 заведения из 16 городов. Из них — 47 новосибирских заведений, 42 красноярских и 22 иркутских. На сегодня лонг-листы сформированы во всех восьми регионах проведения WHERETOEAT.

Отмечается, что в ближайшие дни список сократиться до 50 ресторанов Сибири, набравших по итогам голосования наибольшее количество баллов.

Победителей премии WHERETOEAT Siberia 2024 объявят 17 октября на торжественной церемонии. Вместе с рейтингом ресторанов в этот день выберут победителей в следующих спецноминациях:

Напомним, в прошлом году в общий лонг-лист WHERETOEAT Siberia 2023 вошло 174 ресторана.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) создана ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. WHERETOEAT занимается составлением ежегодных рейтингов лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Широкая коллегия экспертов определяет итоговый список победителей. В ее состав входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске завершается «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения».

15 сентября 2024
Томские новости

Два города Томской области получат около 200 млн рублей на создание комфортной среды

27 августа 2024
Томские новости

Томичей приглашают на индустриальные экспедиции на новосибирские заводы

6 сентября 2024
Томские новости

Томский «Ростелеком» обеспечит работу системы ГАС «Выборы» в единый день голосования

6 сентября 2024
Город

Лесопитомник, дача, метеостанция. Что происходило с деревянным домом на Южке на протяжении века?

30 августа 2024
Томские новости

Томичи смогут поддержать детей с аутизмом, купив букет цветов к 1 сентября

22 августа 2024
Томские новости

Никто не заявился на III этап ремонта участка альтернативной трассы из Томска в Новосибирск

9 сентября 2024
Томские новости

Киберпространство на Дне города: «Ростелеком» поддержал празднование 420-летия Томска

10 сентября 2024
Томские новости

В Томске заключили первый договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

16 сентября 2024