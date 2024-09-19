Девять томских заведений вошли в лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Siberia

19 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Девять заведений из Томска вошли в лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Siberia. Среди них — «1902», «Нарым», «Река 827», «Вечный зов», «Снегири Pizza & Grill», Nova, «Кинцуги», «Коробок» и «Кухтерин».

Как сообщают организаторы, в этом году за звание лучшего ресторана Сибири поборются 152 заведения из 16 городов. Из них — 47 новосибирских заведений, 42 красноярских и 22 иркутских. На сегодня лонг-листы сформированы во всех восьми регионах проведения WHERETOEAT.

Отмечается, что в ближайшие дни список сократиться до 50 ресторанов Сибири, набравших по итогам голосования наибольшее количество баллов.

Победителей премии WHERETOEAT Siberia 2024 объявят 17 октября на торжественной церемонии. Вместе с рейтингом ресторанов в этот день выберут победителей в следующих спецноминациях:

«Шеф-повар года»;

«Сомелье года»;

«Выбор СМИ»;

«Бар года»;

«Кондитер года»;

«Официант года».

Напомним, в прошлом году в общий лонг-лист WHERETOEAT Siberia 2023 вошло 174 ресторана.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) создана ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. WHERETOEAT занимается составлением ежегодных рейтингов лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Широкая коллегия экспертов определяет итоговый список победителей. В ее состав входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

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