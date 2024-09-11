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В Томске пройдет презентация второй части романа Сергея Мальцева «Погром»

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В воскресенье, 15 сентября, на фестивале искусства и чтения «ТОМ II» пройдет презентация второй части исторического романа «Погром» историка, журналиста и учителя Сергея Мальцева. На встрече автор поговорит о природе исторических катастроф и человеке в условиях турбулентности.

Произведение посвящено трагическим событиям 1905 года в Томске. Погром, случившийся тогда в университетском городе в Сибири, стал одним из самых жестоких в череде подобных событий, охвативших Российскую империю.

Автор погружает читателей в живой мир сибирского города начала ХХ века. Вместе с героями книги, сквозь призму слов, читатель ощущает дыхание реальной истории, словно она происходит здесь и сейчас, сделав шаг во время, которое ушло, но до сих пор угадывается на улицах Томска.

Вторая часть романа вышла в издательстве «Макушин Медиа» в июне этого года. Издать книгу помогли участники краудфандинговой кампании на сервисе planeta.ru. Купить издание, как и первую часть, можно будет на ярмарке в Университетской роще ТГУ с 12 по 15 сентября.

Презентация пройдет 15 сентября в шатре перед главным корпусом ТГУ (пр. Ленина, 36). Начало в 14.00, вход свободный по предварительной регистрации.

Первая часть романа вышла в мае 2022 года. Ее презентация прошла на первом книжном фестивале.

Сергей Мальцев на презентации первой части романа
Фото: Серафима Кузина

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