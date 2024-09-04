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Томичей приглашают узнать о жизни и удивительных приключениях Петра Макушина

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В пятницу, 13 сентября, на фестивале искусства и чтения «ТОМ II» пройдет Макушин Talks — тематическая площадка, посвященная 180-летию со дня рождения известного сибирского книгоиздателя, просветителя и мецената Петра Макушина.

Организатором события выступило томское издательство «Макушин Медиа». Гостей ждет серия живых и увлекательных рассказов о жизни и приключениях сибирского просветителя в духе TED.

Перед гостями выступят экскурсовод из Санкт-Петербурга Константин Шолмов, иркутский краевед Юлия Железнова и директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова. Модератор встречи — главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Фокус небольших, но ярких выступлений будет сделан на широкой географии деятельности книготорговца и связанных с этим знаковых историях.

— Мы узнаем, что происходило с Петром Макушиным не только в Томске, но и за его пределами — в Санкт-Петербурге и в Иркутске. Погрузимся в атмосферу и городской контекст тог времени, — рассказала главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Кроме того, на встрече пройдет презентация краткого путеводителя по жизни Петра Макушина. Книгу подготовило издательство «Макушин Медиа» специально к юбилею известного просветителя. Приобрести го можно будет на стенде издательства в Университетской роще ТГУ в дни фестиваля с 12 по 15 сентября и не только.

Юлия Железнова — журналист и учитель из Иркутска, занимается популяризацией культурного наследия. Рассказывает взрослым и детям о том, почему деревянная архитектура Иркутска представляет ценность. Курирует независимые краеведческие проекты в области образования, реализует свой проект по восстановлению квартиры в деревянном доме-объекте культурного наследия в центре Иркутска с целью показать красоту и потенциал таких домов.

Константин Шолмов — экс-редактор и журналист «Делового Петербурга», бывший руководитель петербургского отделения «РИА Новости», ныне экскурсовод и популяризатор науки. Занимается экспериментальной археологией и исследованиями в области краеведения. Любит и умеет интересно и увлекательно рассказывать об истории и науке взрослым и детям. Проводит авторские экскурсии по Санкт-Петербургу, лектор проекта «Прямая речь».

Ольга Павлова — искусствовед по образованию, эксперт по социокультурному проектированию, директор и совладелец Музея славянской мифологии, соучредитель ТРОО «Центр сохранения исторического наследия», соорганизатор паблик-арт фестивалей «Лики» и городских маршрутов с арт-заплатками. В 2022 году вместе с коллегами запустила проект, посвященный жизни Петра Макушина, состоящий их аудиоэкскурсии и 19 арт-заплаток.

Елена Фаткулина — главный редактор издательства «Макушин Медиа». С 2005 года главный редактор независимого городского интернет-издания «Томский Обзор». В 2021 году с коллегами основали книжное издательство «Макушин Медиа», специализирующееся на краеведческой, туристической и культурной тематиках. Автор и продюсер книжной серии «Городское путешествие» и путеводителей по Томску.

«Макушин Talks» пройдет в пятницу, 13 сентября, в 18.30 в павильоне во дворике Научной библиотеки Томского госуниверситета по адресу: пр. Ленина, 34а (за старым зданием Научной библиотеки). Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.

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