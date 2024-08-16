Археологи и памятник. В Томске открылась выставка, посвященная томскому кремлю и его изучению
Вчера, 15 августа, в День археолога в Музее истории Томска открылась выставка «Томский кремль: земляная летопись». Экспозиция посвящена истории сооружения, его исследованию, а также работе людей, которые раскапывали один из важнейших городских памятников в течение более чем полувека.
Выставка, приуроченная к 420-летию Томска, является частью будущего большого проекта реставрации историко-культурной среды: восточного и части южного прясла томского кремля, а также воеводских хором и съезжей избы.
Выставка разделена на тематические блоки по хронологическому и, частично, географическому признакам. Посетители увидят самые ранние свидетельства томского кремля из XVIII века, в том числе фрагменты летописи Семена Ремезова и иллюстрации из его чертежных книг.
В экспозицию вошли предметы из различных коллекций 1997 и 2023 годов. Однако упоминаются и первые раскопки Владимира Матющенко 1968 года.
Выставка оформлена в виде схематического раскопа. Всего в экспозиции представлено около 300 предметов: остатки утвари из воеводских хором, различная керамика и изразцы.
О том, как готовилась выставка, можно прочитать в нашем материале «Томский кремль в раскопе, или как рассказать об археологии на примере одного из главных памятников Томска».
Фото: Савелий Петрушев
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