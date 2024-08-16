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Археологи и памятник. В Томске открылась выставка, посвященная томскому кремлю и его изучению

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Вчера, 15 августа, в День археолога в Музее истории Томска открылась выставка «Томский кремль: земляная летопись». Экспозиция посвящена истории сооружения, его исследованию, а также работе людей, которые раскапывали один из важнейших городских памятников в течение более чем полувека.

Выставка, приуроченная к 420-летию Томска, является частью будущего большого проекта реставрации историко-культурной среды: восточного и части южного прясла томского кремля, а также воеводских хором и съезжей избы.

Выставка разделена на тематические блоки по хронологическому и, частично, географическому признакам. Посетители увидят самые ранние свидетельства томского кремля из XVIII века, в том числе фрагменты летописи Семена Ремезова и иллюстрации из его чертежных книг.

В экспозицию вошли предметы из различных коллекций 1997 и 2023 годов. Однако упоминаются и первые раскопки Владимира Матющенко 1968 года.

Выставка оформлена в виде схематического раскопа. Всего в экспозиции представлено около 300 предметов: остатки утвари из воеводских хором, различная керамика и изразцы.

О том, как готовилась выставка, можно прочитать в нашем материале «Томский кремль в раскопе, или как рассказать об археологии на примере одного из главных памятников Томска».

Сотрудники Музея истории Томска, томский археолог, доктор исторических наук, заведующая кафедрой археологии исторического краеведения ТГУ Мария Черная, директор музея Светлана Козуб на открытии выставки
Фото: Савелий Петрушев

На открытии также выступила заместитель начальника управления культуры Томска Елена Васильева
Фото: Савелий Петрушев

Тематические стенды стоят на самой горе напротив музея
Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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