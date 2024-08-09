Томский кремль в раскопе, или как рассказать об археологии на примере одного из главных памятников Томска

9 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В День археолога, 15 августа, в Музее истории Томска открывается новая выставка «Томский кремль: земляная летопись». Вопреки своему названию, она посвящена не только истории этого исторического сооружения, но и его исследованию, работе людей, которые буквально раскапывали его в течение более чем полувека.

О том, что ждет посетителей новой выставки, мы поговорили с научным сотрудником Музея истории Томска Татьяной Калашниковой.

Археология как она есть

Схематичное изображение «горизонта» одного из раскопов на территории Музея истории Томска Фото: Савелий Петрушев

Выставка посвящена истории исследований памятника «Томский острог», которые проходили именно на территории музея. В экспозицию вошли предметы из различных коллекций 1997 и 2023 годов. Однако в выставке упоминаются и первые раскопки Владимира Матющенко в 1968 году, и последние — те, что проводились в прошлом году.

Сама экспозиция является частью будущего большого проекта реставрации историко-культурной среды: восточного и части южного прясла томского кремля, а также воеводских хором и съезжей избы. В основе этой реконструкции будут лежать археологические исследования.

— Цель выставки — привлечь внимание к теме археологии, — рассказала Татьяна Калашникова. — Нам хотелось показать археологические раскопы. Под самый конец процесса мы пришли к выводу, что все сделаем графично, решили к самым истокам пойти: вот у нас есть опись, есть отчет, предметы. Они все между собой взаимосвязаны. Почему бы это не взять и не показать, как оно есть?

Рисунки и находки

На репродукции — фрагмент атласа Сибири Семена Ремезова Фото: Савелий Петрушев

Выставка разделена на тематические блоки по хронологическому и, частично, географическому признакам. В начале экспозиции будут представлены самые ранние свидетельства томского кремля из XVIII века. Здесь будут представлены фрагменты летописи Ремезова и иллюстрации из его чертежных книг.

— В частности, история создания томской карты, потому что есть информация, кто именно мог выступать в качестве ее художника. Также XVIII век — это вторая камчатская экспедиция, люди, которые непосредственно были в кремле. Они оставили панораму томского кремля, у нас их две, — отметила Татьяна Калашникова. — Графический материал, оставшийся от тех лет, и описания легли в основу и стали ориентиром для археологов. Даже раскопки 2023 года показали, что план томского кремля, который тогда Плавутин составил, работает. А еще это ориентир для реконструкции.

Так студенты-археологи зарисовывали свои находки, когда не могли их сфотографировать Фото: Савелий Петрушев

О том, что такое культурный слой и зачем нужны археологические раскопки в городе в подкасте «Наследие» подробно рассказывал историк и археолог, заведующий музеем археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Илья Коробейников. Послушать можно по ссылке.

Основная экспозиция будет размещена в стенных нишах. Каждую из них привяжут к определенным археологическим раскопкам. Например, в одной можно увидеть результаты работы по поиску Троицкой церкви. По бокам ниш расположат описи найденных в раскопах предметов — где-то это будут рисунки студентов, где-то фотографии. Рядом с ними закрепят сами находки. А середина ниши будет изображать горизонт конкретного раскопа.

Татьяна Калашникова рассказывает, что будет в нишах Фото: Савелий Петрушев

Примерно так будут располагаться экспонаты в нишах Фото: Савелий Петрушев

— Будет расшифровка горизонта — супесь, материнский слой и так далее. Ниши заполнят предметы, которые мы поместим соответственно глубине их залегания в раскопе, — рассказала Татьяна Калашникова. — Изначально мы хотели прямо реконструкцию сделать, песочек разного цвета, но решили с самого простого начать.

Стены зала также будут схематично показывать раскопы, которые проводились на территории музея. Одна из ниш расскажет историю могильника томских татар, который располагался на Воскресенской горе. Подлинников предметов оттуда посетители выставки, увы, не увидят — экспозицию составят вещи, которые ассоциируются с этой темой.

— Это фрагменты татарской орнаментированной керамики. Здесь и 2023-й, и 1997 годы. Покажем и раскоп могилы, где, скорее всего, была похоронена невеста. Предметы мы не можем взять, они до сих пор у археологов хранятся и не опубликованы. Если получится что-то добыть на временное хранение [для экспозиции] — хорошо. Если нет — просто будем говорить, что оно было, — пояснила Татьяна Калашникова.

«Изображение кремля тоже взято не просто так. Оно сделано на основе рисунка Нагорного, он его поместил в монографию Марии Черной про воеводскую усадьбу. Она, конечно, немного фантазийная, но в книге помещена, чего бы и не взять», — рассказала Татьяна Калашникова Фото: Савелий Петрушев

Всего на выставке будет представлено около 300 предметов: остатки утвари из воеводских хором, различная керамика и изразцы. После открытия, ближе ко Дню города, в музее планируют немного расширить экспозицию.

Предполагается, что выставка будет работать до ноября. Затем она в измененном виде будет использована для реэкспонирования. Увидеть её можно будет либо во втором зале музея, либо в его открытом фондохранилище, которое заработает в здании на Бакунина, 6.

— Там мы собираемся делать открытые фонды для массового археологического материала, чтобы студенты могли приходить и работать. Сегодня это большая проблема — где хранить массовку археологическую и как студентам с этими материалами потом дополнительно работать, — рассказала Татьяна Калашникова.

Не просто выставка

Одна из целей будущей выставки — профориентация. Предполагается, что на базе экспозиции могут проводиться занятия для школьников, где им будут во всех подробностях рассказывать о суровом ремесле археологов. Также здесь планируют проводить занятия и для студентов-историков.

Работа над выставкой показала и ряд проблем в межмузейном взаимодействии, и в законодательстве, которое его регламентирует.

— Предметы, которые можно было бы собрать на нашей выставке, лежат в разных музеях — Музее археологии и этнографии Сибири, Томском областном краеведческом музее, что-то даже включено в постоянную экспозицию, — рассказала Татьяна Калашникова. — Пробовать делать 3D-копии через фотограмметрию — встает вопрос об авторском праве. Коллекция принадлежит определенному музею и нужна куча документов: как мы можем использовать изображение? Считать 3D-модели и копии собственностью музея, который держит оригинала или нет? Но там же [будет] очень много работы дизайнера. Да и все процедуры недешевые.

Сейчас работа над экспозицией почти завершена Фото: Савелий Петрушев

Над выставкой в течение полугода работали научные сотрудники Музея истории Томска. Также к созданию экспозиции активно привлекалась известный томский археолог, доктор исторических наук, заведующая кафедрой археологии исторического краеведения ТГУ Мария Черная.

— Надеюсь, в будущем эту выставку можно будет расширить. Например, через пять лет к следующему юбилею Томска, — говорит Татьяна Калашникова.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».