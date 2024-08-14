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Стало известно, что будет изображено на первой части томского супермурала

Город, Креативный город, Культура в Томске, Томские новости, мурал искусство современные граффити краеведение Стало известно, что будет изображено на первой части томского супермурала

Художник проекта «Пять веков Томска» Вадим Mezzo подготовил эскиз первой части супермурала, посвященного истории города — «Томск XVII века». На нем изображен собирательный образ русского первопроходца того времени.

— Первый эскиз показывает нам собирательную и гипотетическую картину начального этапа освоения томской земли. Общий план состоит из предполагаемого вида Томской крепости и дощаника, проплывающего мимо нее по реке Томь, — рассказал основатель агентства Street Vision, реализующего проект, Иван Ларионов. — На среднем плане изображена сцена общения основателей крепости и эуштинского князя Тояна.

Иван отмечает, что историзм изображения выражен в фоне, в качестве которого был выбран образ «старинной грамоты с сургучной печатью». Предполагается, что каждое последующее изображение на будущем мурале будет выполнено на носителе, соответствующем эпохе. В каждом будет размещен доминирующий портрет ключевого исторического персонажа, контекст будет задаваться общим планом, а конкретные события, определяющие соответствующий век, представлены на среднем плане.

Также уточняется, что эскиз согласован с томскими властями.

Примерная визуализация эскиза на стене
Фото: Иван Ларионов

Напомним, супермурал, посвященный истории Томска и приуроченный к его 420-летию, появится на стене площадью 1 500 кв. метров у ТРК «Лето».

Сюжеты, изображенные на мурале, будут отражать реальные вехи томской истории с максимально возможной исторической достоверностью. Для этого к проекту привлечены эксперты: известный томский журналист, краевед, историк, писатель, автор романа «Погром» Сергей Мальцев, а также историк и географ Алексей Гапонов. Они готовят сюжеты для проекта и предоставляют референсы Вадиму Mezzo, который делает на основании этих предложений эскизы, а затем перенесет их на стену.

Для создания супермурала планируется привлечь спонсоров, а также неравнодушных томичей. Поддержать проект можно на его официальном сайте.

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