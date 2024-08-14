Стало известно, что будет изображено на первой части томского супермурала

14 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Иван Ларионов

Художник проекта «Пять веков Томска» Вадим Mezzo подготовил эскиз первой части супермурала, посвященного истории города — «Томск XVII века». На нем изображен собирательный образ русского первопроходца того времени.

— Первый эскиз показывает нам собирательную и гипотетическую картину начального этапа освоения томской земли. Общий план состоит из предполагаемого вида Томской крепости и дощаника, проплывающего мимо нее по реке Томь, — рассказал основатель агентства Street Vision, реализующего проект, Иван Ларионов. — На среднем плане изображена сцена общения основателей крепости и эуштинского князя Тояна.

Иван отмечает, что историзм изображения выражен в фоне, в качестве которого был выбран образ «старинной грамоты с сургучной печатью». Предполагается, что каждое последующее изображение на будущем мурале будет выполнено на носителе, соответствующем эпохе. В каждом будет размещен доминирующий портрет ключевого исторического персонажа, контекст будет задаваться общим планом, а конкретные события, определяющие соответствующий век, представлены на среднем плане.

Также уточняется, что эскиз согласован с томскими властями.

Примерная визуализация эскиза на стене Фото: Иван Ларионов

Напомним, супермурал, посвященный истории Томска и приуроченный к его 420-летию, появится на стене площадью 1 500 кв. метров у ТРК «Лето».

Сюжеты, изображенные на мурале, будут отражать реальные вехи томской истории с максимально возможной исторической достоверностью. Для этого к проекту привлечены эксперты: известный томский журналист, краевед, историк, писатель, автор романа «Погром» Сергей Мальцев, а также историк и географ Алексей Гапонов. Они готовят сюжеты для проекта и предоставляют референсы Вадиму Mezzo, который делает на основании этих предложений эскизы, а затем перенесет их на стену.

Для создания супермурала планируется привлечь спонсоров, а также неравнодушных томичей. Поддержать проект можно на его официальном сайте.

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