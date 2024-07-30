Пять веков Томской истории отобразят на супермурале площадью 1500 «квадратов»

30 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Иваном Ларионовым

Супермурал, посвященный истории Томска и приуроченный к его 420-летию, появится на стене площадью 1 500 кв. метров у ТРК «Лето». Масштабный проект реализует креативное агентство Street Vision совместно с бизнесом, университетами и неравнодушными томичами.

— Эту стену томские художники приметили уже давно. Мы рассматривали её в рамках проекта «Выход в город», даже рассчитывали смету для создания там мурала в рамках потенциального заказа, но в итоге до росписи руки так и не доходили, — рассказывает основатель агентства Иван Ларионов. — На этот раз все сложилось.

Ранее в этом году Иван посетил сбор активных томичей, устроенный администрацией города. Здесь обсуждались планы на празднование юбилея города.

— Я был на этой встрече, там же был Сергей Мальцев (известный томский журналист, краевед, историк, писатель, автор романа «Погром» — прим. ред.). Он предложил крутую концепцию про пять веков Томска, — рассказал Иван Ларионов. — Сергей имел в виду сделать это в рамках мероприятий в пяти разных местах: ХVII век у Воскресенской горы, университеты и так далее. Но эта идея оказалась проигнорированной. А мне концепция очень запала в душу.

Следующим компонентом, сложившим идею мурала «5 веков Томска», стала встреча Ивана с томским художником Вадимом Mezzo.

— Нас познакомил Олег Scout (известный томский граффитист — прим. ред), — рассказал Иван Ларионов. — При знакомстве я сразу начинаю думать, что мы можем сделать вместе. И вот во время общения у меня в голове стрельнуло — есть же стенка и вот эта концепция про пять веков! В голове сошелся паззл. Я рассказал об идее Вадиму, мы посмотрели стеночку и решили делать.

Продюсеры проекта установили собственника стены и получили у него разрешение на проведение работы. Параллельно о задумке и её масштабном воплощении предупредили и администрацию Томска.

Сюжеты, изображенные на мурале, будут отражать реальные вехи томской истории с максимально возможной исторической достоверностью. Для этого к проекту привлечены эксперты: упомянутый выше Сергей Мальцев, а также историк и географ Алексей Гапонов. Они готовят сюжеты для проекта и предоставляют референсы Вадиму Mezzo, который делает на основании этих предложений эскизы, а затем перенесет их на стену.

— Конкретные сюжеты родились на очной встрече с продюсерами проекта, — рассказал Сергей Мальцев. — XVII век — «Город-крепость, фронтир», XVIII — «Томск превращается в город, Большой Сибирский тракт», XIX век — «Капитал и просвещение, Золотая лихорадка, Университет». XX век — «Центр образования, науки, передового производства», XXI век — «Инновации, устремленные в будущее». Над конкретным содержанием изображений ещё работаем.

Первый эскиз, посвященный XVII веку, уже находится в разработке. Его нанесение на стену запланировано в августе. Изображение каждого следующего века будет представляться по мере создания эскиза.

— На проект надо порядка 8 млн рублей, и мы хотим привлекать партнеров, собираемся интегрировать их в мурал, — отметил Иван Ларионов. — Например, есть предприятия, которые открылись еще в XVII веке, они могут заплатить какие-то деньги, и мы их изобразим на мурале. Аналогично и с теми компаниями, что позже появлялись. Получится такая нативная интеграция. Плюс мы будем собирать донаты — совсем скоро появится отдельная страница с подробной информацией о супермурале и формой для поддержки.

Организаторы проекта уточняют, что скорее всего, работа над проектом будет довольно длительной. Однако результат будет того стоить — томский супермурал может стать одним из самых больших и детализированных в России.

— Проект сложный, будет долго и больно, но мы любим бросать вызовы себе, — подчеркнул Иван Ларионов.

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