Томичей приглашают на второй фестиваль искусства и чтения «ТОМ» в Университетской роще

6 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

В сентябре в Университетской роще Томского государственного университета пройдет фестиваль искусства и чтения «ТОМ II», организованный Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и ТГУ. В программе — дискуссии с деятелями искусства и книгоиздателями, презентации новых книг и встречи с современными авторами, тематические воркшопы и мастер-классы, кинопоказы, лаборатории для художников и молодых краеведов.

Как сообщают организаторы, в этом году темой фестиваля стали знаки и их значения в повседневной жизни человека.

— Сегодня мы существуем в двух реальностях, — физической (офлайн) и виртуальной (онлайн), — каждая из которых полна знаков, определяющих нашу сущность, образ, мысли. Это могут быть данные, которыми оперирует нейросеть, или, например, новые слова, ноты, символы, не отменяющие прежних, но дополняющие их, — уточняют организаторы.

В этом году в рамках фестиваля развернутся дискуссионно-образовательная, ярмарочная и культурная площадки. На большой книжной ярмарке в Университетской роще будут представлены новинки и книги-бестселлеры ведущих российских издательств: Ad Marginem, «Студия Артемия Лебедева», «Альпина Паблишер», «МИФ», «Сибирь на Страницах», «Макушин Медиа», «Абрикобукс», «ВВерх», «Этерна» и другие.

Кроме того, фестиваль станет пространством для презентации научно-исследовательских, кураторских и издательских проектов, а также для открытых дискуссий, в которых примут участие писатели, ученые, сотрудники Пушкинского музея и эксперты из разных городов.

— Томск уже трудно представить без фестиваля искусства и чтения «ТОМ». Он органичен городу-университету: встречи с писателями и художниками, дискуссии о современном искусстве и книгах востребованы в студенческой среде. Фестиваль проходит в сентябре, когда в университет приезжают первокурсники. Их первые дни насыщены интеллектуальной работой и впечатлениями. И это здорово, потому что у новичков появляется возможность понять сущность университета и «города, который учится», — отметила проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

На фестивале будут представлены итоги двух проектов Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, которые стартуют в августе. Первый — лаборатория для подростков, которую курирует руководитель службы по работе с детьми и молодежью Пушкинского музея Наталья Гомберг. В её рамках томичи в возрасте от 14 до 18 лет попробуют себя в роли исследователей городского пространства и создадут свои авторские маршруты. Участников лаборатории ждут встречи с деятелями искусства, знакомство с современными видами экскурсий и художественными практиками. В рамках фестиваля ребята смогут презентовать результаты своей работы.

Второй проект — лаборатория «Книга художника как объект художественной интерпретации», кураторами которой выступили художник, арт-директор галереи «ОкNо» Светлана Шляпникова (г. Челябинск), художник, сотрудник Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Лукия Мурина (г. Томск) и художник, автор проекта «Издательство Alcool» Андрей Суздалев (г. Москва).

— Участниками второй лаборатории станут 10 художников из Сибирского федерального округа. Объектом их исследования будет «книга художника», — подчеркнула руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева. — За три недели работы они узнают об истории этого понятия и его современной трактовке, а также на практике попробуют разработать собственную идею и создать уникальный книжный объект. Результаты их творческого поиска можно будет увидеть в дни фестиваля в павильоне Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Второй фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет 12–15 сентября в Университетской роще ТГУ по адресу пр. Ленина, 36. Подробная информация о мероприятии будет публиковаться на официальном сайте, в телеграм-канале, группе «ВКонтакте», а также в социальных сетях ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году он был преобразован в фестиваль искусства и чтения «ТОМ» и собрал более 70 экспертов и 8 000 зрителей.

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