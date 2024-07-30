Границы исторического поселения Томска полностью включат в правила застройки в 2025 году

30 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Власти Томской области планируют включить утвержденные Минкультом границы исторического поселения Томска в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в 2025 году. До этого часть требований, в том числе к видам использования и размерам земельных участков, высоте застройки, не будут действовать, сообщает РИА Томск со ссылкой на главу регионального департамента градостроительного развития Сергея Чикова.

— Сейчас анализируем предмет охраны, готовится техническое задание на корректировку правил ПЗЗ. Планируется включить приказ в 2025 году, это вопрос контрактации. Предмет охраны интегрировать будет непросто, потому что есть некоторые противоречия, и правила землепользования и застройки нужно будет согласовать в Минкульте, они будут проверяться на соответствие предмету охраны, — цитирует агентство Сергея Чикова.

По словам главы департамента, сейчас действуют не все положения нового приказа Минкульта: «работает» перечень ценных градоформирующих объектов, видовых раскрытий. С другой стороны, до включения в ПЗЗ не будут действовать, например, требования, предельные размеры земельных участков, виды их использования, высоте зданий.

Чиков подчеркнул, что департамент намерен включать документ в ПЗЗ, согласовывать с Минкультом

— С чем будем не согласны — попытаемся убедить, — подчеркнул Сергей Чиков. — Предмет охраны изменению не подлежит. Если у кого-то есть желания поменять предмет — надо отдельно проводить обоснование, выходить на методический совет Минкульта. Работа долгая. Ее, наверное, тоже имеет смысл провести, чтобы решить ряд внутренних противоречий.

Чиков отметил, что в текущей редакции документ содержит много спорных вопросов, которые предстоит решить. Согласно приказу Минкульта, на всей территории исторического поселения запрещена прокладка сетей надземным способом.

— Какое-то освещение наружное должно быть в городе, мы же не можем жить в темноте. Сети электроснабжения — это отдельная категория сетей. Надо будет ряд разъяснений в Минкульте запрашивать, — уточнил Сергей Чиков.

Ранее сообщалось, что 10 июля, Министерство юстиции РФ утвердило приказ Минкультуры о границах исторического поселения в Томске. Документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации и содержит 292 страницы с описанием границ. Он вступил в силу 22 июля. А накануне в Томске были уничтожены две исторические усадьбы на ул. Р. Люксембург, 12 и 14. Дома входили в список исторически ценных градоформирующих объектов согласно приказу Минкульта об утверждении границ исторического поселения города.

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, после чего несколько раз изменялся. Подробнее его историю читайте в материалах «Томского Обзора».

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