На гаражной ярмарке в томском Дом искусств пройдет чайная церемония с дегустацией

18 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Виктория Гумилевская

В субботу, 20 июля, в рамках гаражной распродажи в поддержку животных «Содружества» пройдет чайная церемония с лекциями об особенностях производства разных сортов чая с дегустацией.

Как сообщают организаторы, мероприятие состоится во дворике Дома искусств, весь день на площадке будет работать чайный мастер Александра Голубчикова с чаями от «Чайной обители». С 12.00 по 16.15 она расскажет о зелёных, белых, жёлтых и красных чаях. Каждая лекция будет длиться 45 минут. Стоимость 350 рублей.

Далее, с 16.30 по 20.00, пройдут лекции о производстве улунов и пуэров длительностью 1,5 часа. Стоимость каждой 400 рублей.

Записаться на мероприятия можно заранее через личные сообщения по ссылке или на месте по факту, если будет свободная посуда. Лекции пройдут по адресу: ул. Шишкова, 10.

Напомним, что 20 и 21 июля во дворике Дома искусств пройдет благотворительная гаражная распродажа. На мероприятии можно будет по низким ценам приобрести посуду, украшения для себя и для интерьера, сувениры, цветы, все для творчества, канцелярию, косметику, книги, одежду и многое другое. В программе ожидаются музыкальные выступления, чайная церемония и консультации с тарологом.

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