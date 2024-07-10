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Томичей приглашают на гаражную распродажу в поддержку животных

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В следующие выходные, 20 и 21 июля, во дворике Дома искусств пройдет гаражная распродажа в поддержку животных «Содружества».

Как отмечают организаторы, на мероприятии можно будет по низким ценам приобрести посуду, украшения для себя и для интерьера, сувениры, цветы, все для творчества, канцелярию, косметику, книги, одежду и многое другое. В программе ожидаются музыкальные выступления, чайная церемония и консультации с тарологом.

Также в порядке живой очереди посетители смогут пройти экспресс тестирование на ВИЧ и задать вопросы специалистам. Оба дня на площадке будут работать волонтеры из благотворительного фонда «Томск-АнтиСПИД».

Сбор товаров для распродажи продлится до 14 июля включительно. Их можно принести в Дом искусств с 10 до 19 ежедневно, предварительно проверив по ссылке, есть ли они в списке принимаемых вещей.

Ярмарка будет работать оба дня с 12.00 до 20.00 по адресу: ул. Шишкова, 10.

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