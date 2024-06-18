В Томске повредили экобоксы для сбора батареек и ртутьсодержащих отходов

18 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске неизвестные вандалы повредили установленные мэрией контейнеры для сбора батареек и ртутьсодержащих отходов.

Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, специалисты обнаружили повреждения при очередном опустошении экобоксов.

— К сожалению, находятся люди, которые специально ломают ящики. Наши экобоксы очень востребованы, часто заполняются, поэтому мы регулярно их проверяем. Сейчас некоторые пришлось ремонтировать, — сказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Улкер Велиева.

Напомним, в конце мая в Томске установили десять контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов.

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