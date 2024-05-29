В Томске установили десять контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2024 // Фото: администрация Томска

В Томске появились 10 контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и батареек. Часть из них установлены рядом с пунктами приема вторсырья «Седьмой лепесток», сообщает пресс-служба мэрии города.

— Наши контейнеры приметные, оранжевого цвета. Томичи, которые осознанно подходят к сортировке мусора, сразу же их увидят. Приносить сюда можно градусники, лампочки и батарейки, контейнеры будем регулярно проверять и опустошать, — рассказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Улкер Велиева.

Содержимое контейнеров будет попадать оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими отходами. Обслуживанием емкостей займется компания «Нефтеспас», а обезвреживанием — АО «Полигон».

Контейнеры можно найти по адресам:

Иркутский тракт, 44 (возле «Седьмого лепестка»);

Пр. Фрунзе, 119е/2 (возле «Седьмого лепестка»);

Пр. Комсомольский, 37 («Ярче»);

Пр. Комсомольский, 66 («САХ»);

Московский тракт, 19/1 (городские департаменты);

Ул. Красноармейская, 122/1 (возле «Седьмого лепестка»);

Ул. Карла Маркса, 34 (Администрация Ленинского района);

Ул. 79-й Гвардейской дивизии, 13в (возле «Седьмого лепестка»);

Ул. Кутузова, 8 («Ярче»);

Ул. Дальне-Ключевская, 16А («Хищник»).

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