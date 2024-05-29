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В Томске установили десять контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов

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В Томске появились 10 контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и батареек. Часть из них установлены рядом с пунктами приема вторсырья «Седьмой лепесток», сообщает пресс-служба мэрии города.

— Наши контейнеры приметные, оранжевого цвета. Томичи, которые осознанно подходят к сортировке мусора, сразу же их увидят. Приносить сюда можно градусники, лампочки и батарейки, контейнеры будем регулярно проверять и опустошать, — рассказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Улкер Велиева.

Содержимое контейнеров будет попадать оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими отходами. Обслуживанием емкостей займется компания «Нефтеспас», а обезвреживанием — АО «Полигон».

Контейнеры можно найти по адресам:

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