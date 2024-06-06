В Новосибирске реставрируют советскую неоновую вывеску

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2024 // Фото: Визуальность

Новосибирец Любим Любаев, создатель компании по производству рекламных конструкций «Визуальность», занялся реставрацией исторической неоновой вывески «Косметический кабинет» на здании по ул. Советская, 7 в Новосибирске.

В своем телеграм-канале Любим написал, что мечтал об этом почти семь лет — с тех пор, как увидел ролик, в котором новосибирская команда Massfilm Production «включила» старые советские вывески и показала, как бы выглядел город с ними. Окончательно взяться за работу сподвигла начавшаяся реставрация здания и риск утери вывески.

«Я понимал, что ее могут просто утилизировать, связался с главной по дому, она сказала, что жители дома бы очень хотели ее восстановить, но денег на это нет. Мы договорились забрать ее на восстановление», — рассказывает Любим Любаев.

Советская неоновая вывеска на здании по ул. Советская, 7 в Новосибирске Фото: телеграм-канал Визуальность

Сейчас реставрация вывески в самом разгаре. О том, как идет процесс, Любим делится в специально созданном телеграм-канале. Ребята нашли необходимые неоновые трубки. А недавно сняли с другого здания здания еще одну старую советскую вывеску «Луч» и пришли к выводу, что обе вывески, предположительно, сделаны одной компанией.

Стоимость работ по восстановлению вывески оценивается в более, чем 150 тысяч рублей.

«Сейчас 120 тысяч — это трубки, 30 тыс. — пескоструйка. Из основных затрат покраска (хочу покрасить порошковой краской для большего срока службы), автовышка на монтаже и зарплата сотрудникам», — отвечает на вопрос читателей Любим.

В Томске советского неона сохранилось крайне мало, а скоро, вероятно, не останется совсем. В нашем материале 2021 года «Советский неон: зачем сохранять старые вывески?» разбирались, в чем их уникальность и какие еще есть примеры подобного положительного опыта.

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