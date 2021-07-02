Советский неон: зачем сохранять старые вывески?

2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Их до сих пор можно встретить на улицах российских городов — советские неоновые вывески. Многие из них ржавые, не горят, некоторые находятся в аварийном состоянии. Их делали «на века», из стекла и металла, но сегодня их, увы, почти не осталось.

В чем уникальность старых неоновых вывесок, зачем их нужно сохранять, и какие есть примеры подобного положительного опыта — в нашем материале.

«Живые» вывески

Красное Село, пр-т Ленина, 90 Фото: vk.com/zheleznyeknigi

Проекты, по которым в СССР изготавливались неоновые вывески, были выполнены профессиональными художниками, рассказывает Азат Романов, кандидат искусствоведения, историк дизайна, сотрудник Московского музея дизайна. В этом в первую очередь и заключается их уникальность.

— Если говорить, например, про 1960-е годы, то для них характерны рукописные шрифты, вытянутые, будто бы написанные пером. В 70-х большое распространение получили уже наборные типовые вывески. Но все равно для их создания приглашались квалифицированные мастера, которые умели «сделать красиво». В 90-е же, в связи с широким распространением компьютеров и графических редакторов, произошла общая демократизация профессии. Вывески начали изготавливать люди, которые еще вчера делали что-то другое. Уровень исполнения снизился, вывески стали «компьютерными». Если до этого их рисовали, гнули по рукописным эскизам вручную, то теперь их производство стало механизированным. Поэтому советские вывески нам небезосновательно кажутся более «живыми». Они являются производной не только от общественного строя, которого уже нет, но и от технологических особенностей, которые, в общем-то, тоже уже не повторятся.

Помимо того, что вывески сами по себе исторически ценны, они обогащают и культурную среду города, делая ее многомерной, отмечает искусствовед.

— Когда русские туристы оказываются в городах Европы, их нередко восхищают красивые двери, старинные вывески, — вся эта приятная эстетика. «Как хорошо жить в таких культурно богатых пространствах, как жаль, что у нас такого нет!», — говорим мы. К сожалению, да, в нашей стране городская среда зачастую вычищается от всех «следов прошлого» и все приходится начинать с нуля. И уже не получается говорить о какой-то многомерности и историческом контексте. А он очень важен не только для создания привлекательной среды, но и для формирования вкуса и насмотренности. Когда человек растет в исторически богатой среде, у него к ней формируются уже другие требования. Чтобы сохранить то немногое, что осталось от советского прошлого, нам нужно действовать уже сейчас, поскольку повторить подобное уже не получится.

Сложности сохранения советских вывесок обусловлены не только финансовыми вопросами и отсутствием квалифицированных специалистов. Ключевая проблема — отсутствие у таких объектов какого-либо статуса, позволяющего защитить их в случае демонтажа, подчеркивают специалисты. В большинстве случаев старые советские вывески в один прекрасный момент просто исчезают с городских зданий и вернуть их уже невозможно.

Спасение «Гастронома» и «Бакалеи»

Неоновые вывески «Гастроном» и «Бакалея» в Сыктывкаре Фото: fondvnimanie.ru

Примеров спасения советского неона немного, но все же есть. Один из них — история с реставрацией двух неоновых надписей «Гастроном» и «Бакалея» в Сыктывкаре, которую в 2018 году организовал фонд сохранения исторического наследия «Внимание».

— На реставрацию вывесок Сыктывкара фонд собрал 411 490 рублей, — рассказывает координатор фонда Роман Ушаков. — Вообще, стоимость работ зависит от размера вывесок, наличия мастера в городе, транспортных и монтажных работ. Поэтому сумма «плавает» в зависимости от проекта. Нашей задачей было сохранить оригинальный материал и повесить вывески на исходное место. На конструкциях делали заплатки, меняли электрику и изготавливали новые газовые трубки. Воссоздавать их, кстати, оказалось, не просто, так как осталось мало мастеров, способных выполнять подобную работу.

После завершения реставрации встал вопрос — как вернуть вывеску на место и кто возьмет этот объект на баланс, будет следить за его сохранностью и платить за электричество. В Сыктывкаре все сложилось: сейчас в здании, на котором расположены вывески (кстати, одном из самых старых в городе), размещается магазин «Магнит»: владельцы согласились оплачивать расходы и ухаживать за объектами.

Восстановленные вывески «Гастроном» и «Бакалея» в Сыктывкаре Фото: fondvnimanie.ru

— Второй важный вопрос — это узаконивание. Согласно правилам современного дизайн-кода, во многих городах запрещены вертикальные вывески. Чтобы их не демонтировали за нарушение регламента, необходимо договариваться об исключениях. Здесь нам тоже повезло: главный архитектор города пошел навстречу и посодействовал с реализацией проекта восстановления вывесок «Гастроном» и «Бакалея», — рассказывает Роман.

После истории в Сыктывкаре фонд «Внимание» получал около 20 запросов на восстановление неоновых вывесок. Часть проектов ещё находится в разработке, некоторые осуществить не получилось, говорит Роман:

— Иногда пропадал заявитель, некому было вести деятельность на месте. В других случая вывеску уже демонтировали, когда фонд начинал разработку проекта. Или не было возможности взять готовую конструкцию на баланс — жильцы дома и компании не понимали, зачем им платить за свет. Также, чтобы восстановить вывеску на жилом доме, нужно согласие собственников, а с этим пока очень сложно.

Разные истории разных городов

«Косметический кабинет» на ул. Советской, 7 в Новосибирске, 2017 год Фото: Анастасия Антонович/vk.com/a_antonovich

История в Сыктывкаре оказалась вдохновляющим примером для других городов. Так, активист из Петрозаводска, Роман Молодцев, в 2019 году решил заняться восстановлением старых советских вывесок в своем городе. Начал он с вывески «Магазин» на ул. Дзержинского, 6, но, к сожалению, договориться о том, чтобы поставить ее на баланс дома, с жильцами не удалось. Возникли сложности и с правовым аспектом — в городе нет главного архитектора, который решает вопросы присвоения статуса культурных объектов.

С тех пор прошло уже два года, но Роман не оставляет идею с восстановлением советских вывесок и даже подумывает о создании музея культуры газосветной рекламы советского и постсоветского периода.

Неоновая вывеска «Магазин» в Петрозаводске Фото: vk.com/ptzneonsigns

В городе Иваново тоже искали решение вопроса с советскими вывесками, в том числе неновыми — и нашли. Спасением и реставрацией различных объектов здесь занимаются участники молодежного движения «Культурный патруль». Вместе с фотографом Артемом Кудряшовым был создан фотопроект, посвященный старым вывескам Иваново.

По словам самого Артёма, он старался рассматривать советские вывески, как детали прошлого, в контексте настоящего:

— Мне хотелось в первую очередь показать то настроение и атмосферу, которую создают советские вывески на улицах нашего города и которая так нравится мне. Для меня это одновременно какая-то легкая грусть по утраченному в широком смысле и вместе с тем различные приятные образы из детства (пусть и постсоветского). Также хотелось показать, что среди вывесок много уникальных работ, которые не просто отражают эпоху, но и по сей день являются ценными, красивыми и интересными объектами, с которыми, например, можно сделать стильные фотографии. Это особая эстетика, возможно, многим непонятная, но я очень люблю её. Кроме того, я хотел сохранить на память изображения нынешнего поколения с вывесками, которых с каждым годом становится всё меньше.

Фотопроект Артёма Кудряшова Фото: vk.com/ivkultpatrul

Городские власти со вниманием отнеслись к проектам и в прошлом году официально утвердили правило, позволяющее сохранить старые вывески, даже если они не вписываются в дизайн-код Иваново. В частности, в «Положения об установке и эксплуатации информационных материалов» было внесено дополнение о том, что советские вывески могут быть сохранены, если художественный совет при администрации города признал их ценность.

Еще одна история со счастливым концом произошла в Омске в 2019 году. При подготовке к Форуму сотрудничества России и Казахстана местные власти решили привести в порядок вывески на фасадах — они должны соответствовать единому стандарту, а цветные подложки и несанкционированные растяжки были запрещены. К несанкционированным конструкциям отнесли и советские вывески, в том числе — большую надпись «Радость» на проспекте Карла Маркса. Решение о демонтаже вызвало протест горожан. Омский художник Илья Казанцев выпустил мерч в поддержку вывески — партию футболок с надписью «Радость», 60 процентов от продажи которого пошло на защиту вывески. В итоге городские власти решили оформить «Радость» в государственную собственность и сохранить.

Неоновая вывеска «Радость» в Омске и мерч от художника Ильи Казанцева Фото: 1 — gorod55.ru; 2 — vk.com/skuratovcoffee

Скандальная история с исчезновением старых советских вывесок произошла в 2020 году в Санкт-Петербурге. Еще с 2015 года под ником Антон П. на портале «Наш Санкт-Петербург» появлялись заявки с просьбой о демонтаже старых вывесок (всего их набралось свыше 7 тысяч). Госдепартамент после обращения в комитеты по архитектуре и по охране памятников не находил там сведения о советских вывесках, и демонтировал их — всего около 20. Паблик «Вывески Ленинграда» забил тревогу и попытался приостановить этот процесс.

— После того, как было замечено, что вывески пропадают, активные жители города пошли к властям. Им рассказали, что, если не доказано, что вывеска сделана до 1996 года, нет документов, то её снимают, — рассказывает Ника Артемьева, менеджер проектов фонда «Внимание» в Санкт-Петербурге. — Тогда получилось привлечь к этой теме Азата Романова, сейчас он делает экспертные заключения по возрасту и ценности конструкций. В итоге сейчас чиновники некоторых районов, когда к ним поступают заявки на демонтаж, связываются с ребятами из фонда «Внимание» и запрашивают экспертное заключение. Азат приводит историю вывески, смотрит на технологию создания и подтверждает художественную и историко-культурную ценность. Благодаря такому исследованию появляется основание, опираясь на которое государство признаёт объект охраняемым культурным наследием, не подлежащим демонтажу.

1 — Эмблема Союзавтоматстрома на улице Чекистов, демонтирована в марте 2020 года; 2 — вывеска ЦПРП «Ленэнерго» на улице Пугачева, демонтирована в феврале 2020 года после заявления анонима; 3 — Вывеска «Союз» на Курской улице, демонтирована в марте 2020 года; 4 — вывеска «Дворец Культуры Моряков»: Комитет по печати отказал анониму в демонтаже. Фото: fondvnimanie.ru

Еще одна история — из Липецка. В 2020 году состоялась встреча мэра города и Ильи Варламова, во время которой они прошли мимо старой световой конструкции — «Гвоздики», созданной еще в 1967 году. Блогер предложил помочь в ее восстановлении. В мае 2021 года было проведено обследование «Гвоздики» и разработан план ее реконструкции. Фонду «Внимание» уже удалось собрат требуемые 230 тыс. рублей, а глава Липецка пообещал взять «Гвоздику» на баланс Горсвета.

Липецкая «Гвоздика» Фото: fondvnimanie.ru

Жители Новосибирска, где сохранилось немало старых неоновых вывесок, тоже попытались привлечь внимание к проблеме их сохранения. Еще в 2017 году команда Massfilm Production выпустила ролик «Минута до заката», где «оживила» советские неоновые вывески на городских зданиях. Идея была проста: посмотреть, как будет выглядеть город, если бы все они работали сегодня:

А в Калуге ко Дню 650-летия городские власти обещают вернуть на свое прежнее место обитания неоновую надпись «Храните деньги в сберегательной кассе», установленную в 1960-е на крыше дома ул. Ленина, 59. Этой вывеске повезло — благодаря усилиям городских активистов она не осталась незамеченной и была реконструирована (причем в прежнем цвете) в рамках капитального ремонта кровли и фасада дома.

Вывеска до реставрации и в предполагаемых цветах Фото: 1 — kaluga24.tv; 2 — kp40.ru

Что в Томске?

В нашем городе советского неона сохранилось, увы, крайне мало, а скоро, вероятно, не останется совсем. Несколько лет назад как-то незаметно пропала надпись «Объектив» по ул. Учебная, 50 — ее сняли во время капитального ремонта крыши дома:

Фотография вывески сделана в 2016 году Фото: Томский Обзор

От вывески на жилом доме по ул. Нахимова, 12 остались одни вскрытые «кружочки»:

Фото: Анна Мацковская

Все еще живы всем известные вывески «При запахе газа звоните 04» на доме по пр-ту Ленина, 131 и «Спутник» на здании гостиницы возле Городского сада (ул. Белинского, 15):

Фото: Анна Мацковская

В соседнем Северске тоже сохранилось немного старых вывесок:

Фото: Мария Аникина

А в советские времена неона на томских улицах было немало:

Кинотеатр имени Максима Горького, осень 1966 года Фото: 1604.ru

Пр-т Ленина, 80 (современный адрес), 1966 год Фото: 1604.ru

Магазин «Продовольственные товары», ул. Лазарева, 1, начало 1970-х годов Фото: 1604.ru

Магазин «Подарки», пр-т Ленина, 89 (современный адрес), 1972 год Фото: Андрей Миллер, vk.com/vseotomske

Открытки из набора «Томск» издательства «Советская Россия», 1973 год Фото: vk.com/vseotomske

Дом быта, Нахановича, 12 (современный адрес), 1970-е гг. Фото: vk.com/vseotomske

Магазин «Хлеб» (пер. Нахановича, 10), середина 1970-х годов Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ





«Нижний гастроном», середина 1970-х годов Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

«Верхний гастроном», середина 1970-х годов Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Магазин «Белочка», кафе «Молодёжное», пр-т Ленина, 1970-е гг. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Столовая, пр-т Ленина, 85а (современный адрес) 1970-е гг. Фото: vk.com/vseotomske

Вокзал «Томск-1», 1978 год Фото: tomsk-foto.tpu.ru

Кафе «Голубой огонек​​​​​​» на ул. Яковлева, 1970-е гг. Фото: Владимир Пустовойтов, vk.com/vseotomske

Кинотеатр имени И. Черных, сегодня — ул. К. Маркса, 25, 1970-е гг. Фото: vk.com/vseotomske

Ресторан «Север», 1970-е Фото: vk.com/vseotomske

Гостиница «Метелица» в томском аэропорту, 1970-е гг. Фото: vk.com/vseotomske

«Детский универмаг» на пр-те Ленина, 14 (современный адрес), 1970-е гг. Фото: vk.com/vseotomske

Гостиница «Томск»: 1 — открытка из набора «Томск», 1974 г. (В. Кондратьев); 2 — 1970-гг. Фото: vk.com/vseotomske

«Дом тканей» на пр-те Ленина, 14 (современный адрес), предположительное 1980-е Фото: vk.com/vseotomske

Томск, 1991 год Фото: Сергей Жидкий

Салон для новобрачных, пр-т Ленина, 17, 1990-е гг. Фото: 1604.ru

Вывеска на здании по ул. Обруб, 4 (современный адрес), 1999 год Фото: pastvu.com

Северску тоже было чем похвастаться:

Фото: vk.com/vseotomske

Решения есть всегда



Вывеска на здании Прядильно-ниточного комбината им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург Фото: paperpaper.ru

Большая часть советских вывесок утеряна безвозвратно. Узаконить их все на федеральном уровне сложно, поэтому каждый шаг и каждый проект, реализующийся в этой сфере, необычайно важен.

— Над вопросом их сохранения можно и нужно работать, но готового ответа нет, это потребует усилий, — говорит Азат Романов. — В регионах ищут способы придать вывескам какой-нибудь статус, чтобы защитить их от демонтажа. По-хорошему, должно быть как в Санкт-Петербурге или в Ивановской области. И там, и там депутаты способствуют сохранению наследия, конкретно вывесок. Каждый субъект Российской Федерации должен вырабатывать законы, которые так или иначе сохраняют советские вывески. На федеральном уровне, я думаю, это сделать будет довольно проблематично — это тот вопрос, который действительно проще решать на местах. И это рабочая схема, когда местные власти видят туристический потенциал в формировании богатой культурной среды. Понемногу, но понимание этого в обществе растет. Одни активисты собирают средства, другие вызываются помочь с экспертизой, третьи готовы подписать закон о том, что демонтировать вывески нельзя. Вот так, сообща, получается довольно-таки рабочая схема. В некоторых регионах она уже начала действовать, где-то к этому только-только подходят.

Ника Артемьева также считает, что вопросом сохранения вывесок надо заниматься «сообща и с опережением»:

— Что говорить о тех конструкциях, которые уже демонтировали? Конечно, лучше не допускать демонтажа. Во-первых, он не всегда аккуратный. Во-вторых, процесс изъятия объектов со складов практически невозможен, сделать это еще ни разу ни у кого не получилось. Нужно заранее обо всем думать — о переговорах с властями, о реставрации. Надо заниматься проблемой, предваряя демонтажи и сносы. То есть, конечно, лучше, чтобы горожане обращали внимание на ценность вывесок до того, как с ними начались проблемы. И заранее задумывались бы, как решить вопрос с их реставрацией — возможно, стоит подать заявку в наш фонд, или они могут справиться сами. Ничего невозможного нет — были бы активные люди, а решение всегда можно найти. Без человека и архитектура, и исторические наслоения, в том числе советские объекты, беззащитны. Именно тот, кто любит все это и понимает красоту и ценность, может поспособствовать их сохранению и восстановлению.

Текст: Татьяна Орлова, Анна Мацковская

Фото: Анастасия Антонович, fondvnimanie.ru, vk.com/ptzneonsigns, vk.com/ivkultpatrul, gorod55.ru, vk.com/skuratovcoffee, pastvu.com, vk.com/vseotomske, vk.com/zheleznyeknigi, tomsk-foto.tpu.ru, kaluga24.tv, kp40.ru, paperpaper.ru

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