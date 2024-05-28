В Томской области могут ввести обязательное чипирование собак
В Томской области обсуждают возможность введения обязательной регистрации собак и, по желанию владельца, кошек.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, для владельцев зарегистрированных животных могут быть введены льготы, в том числе на ветеринарные услуги: вакцинацию, стерилизацию, лечение. Соответствующую идею с представителями частных ветклиник обсудил начальник департамента ветеринарии Валерий Табакаев.
Предполагается, что профильное ведомство, вместе с медучреждениями для животных, будут вместе рассказывать владельцам о действующих в Томской области правилах ухода, включая и выгул.
Ранее сообщалось, что в Томске начали действовать поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за самовыгул собак.
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