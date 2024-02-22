18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей начнут штрафовать за самовыгул собак

Томские новости, самовыгул выгул правила содержания домашних животных Томичей начнут штрафовать за самовыгул собак

В Томске начали действовать поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за самовыгул собак.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в случае установления, если допущено свободное неконтролируемое перемещение животного в непредназначенном для этого месте или оно отпущено на самовыгул, то владелец может быть привлечен к административной ответственности. Уточняется, что штраф может составить от одной до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может вырасти до пяти тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что о нарушениях при выгуле собак или обнаружении животного без владельца, томичи могут обратиться в органы полиции по телефону 02, в департамент ветеринарии Томской области по телефону 900-271, в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска по телефону 46-83-69.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томских студентов и начинающих разработчиков приглашают на бесплатный курс по искусственному интеллекту

8 февраля 2024
Томские новости

Крыша ледовой арены обрушилась в Томской области

14 февраля 2024
Томские новости

В прошлом году волонтеры «Газпромнефть-Востока» реализовали 13 благотворительных проектов

29 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

10 февраля 2024
Томские новости

В начале марта жителей ряда домов Ленинского района Томска ждет отключение воды

19 февраля 2024
Томские новости

В Томске до вторника перекроют участок Киевской

9 февраля 2024
Томские новости

«Ростелеком» усилил защиту данных «Томскэнергосбыта»

14 февраля 2024
Томские новости

В Томске убирают лед после демонтажа скульптур на Ново-Соборной

15 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают принять участие в маркете современного искусства WIN-WIN в Москве

4 февраля 2024