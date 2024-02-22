Томичей начнут штрафовать за самовыгул собак

22 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске начали действовать поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за самовыгул собак.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в случае установления, если допущено свободное неконтролируемое перемещение животного в непредназначенном для этого месте или оно отпущено на самовыгул, то владелец может быть привлечен к административной ответственности. Уточняется, что штраф может составить от одной до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может вырасти до пяти тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что о нарушениях при выгуле собак или обнаружении животного без владельца, томичи могут обратиться в органы полиции по телефону 02, в департамент ветеринарии Томской области по телефону 900-271, в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска по телефону 46-83-69.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».